Stërvitja ndikon pozitivisht në tru

Stërvitja ndryshon qarkullimin e gjakut në tru dhe përmirëson performancën njohëse tek më të vjetërit, megjithëse jo në mënyrën që mund të mendoni. Një studim i ri i publikuar nga hulumtuesit e Universitetit të Maryland tregoi se stërvitja ishte e lidhur me funksionimin e përmirësuar të trurit në një grup të të rriturve të diagnostikuar me dëmtim të butë njohës (MCI) dhe një rënie në qarkullimin e gjakut në rajonet kyçe të trurit.

“Një reduktim i qarkullimit të gjakut mund të duket paksa në kundërshtim me atë që do të supozonit të ndodhë pas një programi stërvitor”, – shpjegoi Dr. J. Carson Smith, profesor i asociuar në Departamentin e Kinesiologjisë. “Por pas 12 javëve të stërvitjes, të rriturit me MCI kanë përjetuar ulje të rrjedhjes së gjakut në tru dhe njëkohësisht janë përmirësuar dukshëm në rezultatet e tyre në testet njohëse”.