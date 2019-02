Status quo-n mes Kosovës e Serbisë mbështesin 15% të qytetarëve

Instituti për Hulumtim të Çështjeve Europiane dhe Zhvillim (RIDEA), dje ka prrezantuar rezultatet e anketës së kryer me 1,100 qytetarë të Kosovës rreth zhvillimeve më të reja politike. Ky hulumtim tregon dallimet mes shqiptarëve dhe serbëve në thuajse të gjitha çështjeve, pos njërës se “dialogu duhet të zhbllokohet”.

Profesori i Universitetit të Okfsordit, Anthony Heath duke prezantuar rezultatet e hulumtimit në Konferencën e titulluar “Zëri i Popullit rreth ‘Finales së Madhe’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë” deklaroi se qëllimi ishte identifikimi, perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve të Kosovës rreth skenarit të “finales së madhe të dy vendeve”.

Sipas këtij hulumtimi, shumica e të anketuarve, gjegësisht 62 për qind të shqiptarëve dhe 54 për qind të serbëve është kundër ndërprerjes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithsej 91 për qind të shqiptarëve konsideron se veriu i Kosovës nuk duhet t’i bashkangjitet Serbisë, e madje 96 për qind konsiderojnë se Liqeni i Ujëmanit duhet të jetë në territorin e Kosovës, sikur edhe Kombinati matalurgjik “Trepça”. Vetëm 13 për qind të shqiptarëve, e madje 84 për qind të serbëve konsiderojnë se Lugina e Preshevës duhet të mbetet në Serbi.

Në pyetjen nëse duhet kërkuar unifikimin me Shqipërinë në rast se nuk arrihet marrëveshja përfundimtare me Serbinë, 43 për qind të qytetarëve e kanë përkrahur këtë, ndërsa 50 për qind e kanë hedhur poshtë këtë ide.

Drejtori ekzkutiv i Institutit RIDEA, Labinot Greiçevci ka paraqitur edhe rezultatet e lidhura me tri skenare për arritjen e marrëveshjes eventuale.

Skenarin e parë – status quo-n – mbështet vetëm 15 për qind të qytetarëve.

Me skenarin e dytë që ka të bëjë me Asociacionin e komunave serbe me kompetenca ekzekutive në shkëmbim me “de facto” pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, pajtohen gjithsej 10 për qind, e skenarin e tretë që ka të bëjë me korrigjimin e kufijve mes Kosovës dhe Serbisë në shkëmbim të njohjes së Kosovës dhe anëtarësimit të saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara e mbështesin 30 për qind të respondentëve të shqiptarë dhe 27 për qind të respodentëve serbë.

Në këtë konferencë mori pjesë edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi i cili theksoi se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është i pashmangshëm dhe se është koha të hiqet dorë nga armiëqësia që e ka prodhurar tragjedinë në Kosovë.

“Nuk kam kurrfarë dyshimi që nëse këtë vit nuk bëjmë marrëveshjen ligjërisht detyruese në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në zonë të rrezikshme të këtyre raporteve, që mund ta destabilizojnë gjithë rajonin. Pra, përvoja e vitit të fundit vetëm sa ka forcuar bindjen time që ka ardhur koha për ta arritur marrëveshjen historike në mes të dy shteteve“, ka thënë ai.

Thaçi po ashtu ka deklaruar se fundi i dialogut do të nënkuptojë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Korrigjimin e kufijve me Serbinë, ide që avokon kryetari Thaçi, ai e ka përmendur vetëm pasi Nenad Rašić, kryetari i Partisë Përparimtare Demokratike e kishte pyetur se ide e kujt ishte korrigjimi i kufijve.

Thaçi është përgjigjur se idenë e kishte marrë nga ish kryetari Ibrahim Rugova, akademiku Nexhat Dacit dhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri dhe se ideja e tij origjinale ishte bashkimi i Luginës së Preshevës me Kosovën.

Kjo deklaratë nxiti reagime të ashpra, sidomos të anëtarëve dhe deputetëve të partisë poizitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partiue Avdullah Hoiti ka theksuar se Igrahim Rugova gjithnjë refuzonte idenë e ndarjes territoriale.

“Presidenti aktual nuk mund të thirret në deklarimet e Presidentit Rugova për të përligjur aktet e veta kundër kushtetuese”, ka thënë ai.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani reagoi me një ton të ngjashëm.

“Avokuesit e copëtimit të Kosovës, kur kontestojnë shtetësinë tonë me veprimet e tyre, nuk mund të gjejnë mbështetje as tek idetë e as tek veprimet e arkitektit të shtetit sovran të Republikës së Kosovës”, ka thënë Osmani.

Reagoi edhe deputeti i kësaj partie, Lumir Abdixhiku duke theksuar se idetë e Ibrahim Rugovës më së paku kanë lidhje me idetë e Hashim Thaçit, duke vlerësuar se “Hashim Thaçi ka kuptuar se projekti i tij – dhe Aleksandrit në Serbi – për ndarjen e Kosovës po humbet”.

“Në vitin 1994 kur u pyet nga Marie-Françoise Allain dhe Xavier Galmiche për idenë e ndarjes së vendit të vet, Ibrahim Rugova kishte thënë: Projekti i ndarjes së Kosovës, të cilin serbët e nxjerrin në tryezë herë pas here, ka vetëm një qëllim: ta cenojë integritetin territorial të Kosovës e më pas ta thyejë identitetin e saj. Ky projekt për herë të parë është nxjerrë zyrtarisht nga Dobrica Qosiq dhe prezantuar zyrtarisht (në emër të Serbisë) në Gjenevë nga këshilltari i tij Stojanovic’”, shkroi Abdixhiku në profilin e tij në Facebook.

Partitë opozitare kosovare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizje Vetëvendosje, sikur edhe partitë e koalicionit qeverisës, Nisma Socialdemokrate dhe partia e kryeministrit aktual Haradinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kategorikisht refuzojnë mundësinë e çfarëdo korrigjimi të kufijve me Serbinë. Angazhimi i vazhdueshëm i kryetarit Hashim Thaçi për arritje të shpejtë të marrëveshjes me Serbinë, madje edhe me çmimin e korrigjimit të kufijve, i ka kushtuar me nivelin e mbështetjes së qytetarëve.

Sipas raportit të “Pulsit Publik – XV” që e publikoi sot UNDP, 39.1 për qind të qytetarëve të Kosovës në muajin maj të vitit të kaluar ishin të kënaqur me punën e kryetarit të Kosovës, e në muajin nëntor kjo përqindje kishte rënë në 38.4 për qind. Në periudhën e njëjtë kënaqësia me punën e kryeministrit ishte rritur prej 33.2 për qind në 35.1 për qind.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj