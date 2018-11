Starship-emri i katërt i anijes së ardhshme kozmike për pasagjerë

Elon Musk e ka ndryshuar emrin e anijes së vet të ardhshme kozmike për pasagjerë nga Big Falcon Rocket (BFR) në Starship.

Ndërmarrësi nuk e ka bërë të ditur pse e ka riemëruar anijen, e cila ende nuk është ndërtuar, por ka shtuar se shtytësi i raketës do të quhej Super Heavy.

Në shtator, kompania SpaceX e Musk-ut bëri të ditur se miliarderi japonez Yusaku Maezawa ka nënshkruar që të jetë pasagjeri i parë që do të udhëtojë me anije.

Misioni është planifikuar për vitin 2023 nëse anija kozmike ndërtohet deri atëherë.

Ky është emri i katërt i anijes – emri fillestar ishte Mars Colonial Transporter (MCT) dhe pastaj u bë Interplanetary Transport System (ITS) para se të bëhej BFR.

Gjatë fundjavës, Musk shkroi në Twitter se anija kozmike po ridizajnohej, duke thënë se versioni i ri ishte “shumë emocionues. Tejet i kundërt me intuitën.”

Starship do t`i zëvendësojë përfundimisht Falcon 9 dhe Falcon Heavy dhe do të kushtojë përafërsisht 5 miliardë dollarë për t`u ndërtuar.

Plani i Musk-ut është që Starship t`i dërgojë njerëzit në hapësirë më fluturime komerciale reth Hënës dhe Maezawa do të ishte “turisti i tij i parë i Hënës”. Sidoqoftë ai nuk do të zbresë në Hënë por do të udhëtojë në të ashtuquajturën “trajektore e lirë kthimi”, e cila do ta kthejë Starship-in në Tokë pasi të jetë sillur rreth Hënës.

Planet afatgjata të Musk-ut janë t`i dërgojë njerëzit në Mars dhe ta kolonizojë planetin.