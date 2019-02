Spekulimet e reja rreth opsioneve të marrëveshjes potenciale

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić pohojnë se deri më tani nuk kanë arritur kurrfarë marrëveshjeje për zgjidhjen gjithpërfshirëse të raporteve mes dy vendeve, por edhe njëri edhe tjetri përmendin një lloj korrigjimi të kufijve. Thaçi insiston se me korrigjimin e “butë” të kufijve do të mund të arrihej një marrëveshje e tillë, e para disa ditësh shefi i diplomacisë serbe, Ivica Dačić deklaroi se përkufizimi etnik është ide zyrtare e Serbisë për zgjidhjen e marrëdhënieve me Kosovën.

Derisa Thaçi pohon se marrëveshja eventuale do t’i siguronte Kosovës njohjen e pavarësisë nga Serbia dhe ulësen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vučić porositë se nuk ka gjasa që Serbia do të mund ta pranonte Kosovën.

Ekipi për dialog me Serbinë në Bruksel i Qeverisë së Kosovës, thotë se kryetari Thaçi deri më tash nuk ka dorëzuar asnjë dokument të shkruar që do të mund të konfirmonte spekulimet se tashmë është arritur ndonjë marrëveshje me kryetarin serb, por kryeministri Ramush Haradinaj kohë më parë e kishte akuzuar ndërmjetësen në dialogun e Brukselit, Federica Mogherini se me kryetarin e Kosovës dhe me atë të Serbisë po zhvillon dialog të fshehtë. Mogherini i ka përgënjeshtuar këto akuza, por një numër analistësh dhe deputetësh kosovarë nuk e përjashtojnë këtë mundësi.

Sidoqoftë, është indikativ pohimi i deputetit të partisë Altnernativa, Ilir deda dhe deputetes së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Vjosa Osmani se kanë pasur rastin që madje personalisht të njihen me përmbajtjen e një lloj Projekt-dokumenti mbi zgjidhjen përfundimtare dhe gjithpërfshirëse të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe se rreth këtij dokumenti madje kishin biseduar edhe me disa “përfaqësues ndërkombëtarë të përfshirë në këtë proces”, por si thonë nuk duan t’i emërtojnë për shkak të korrektësisië politike.

Në një intervistë për portalin Koha.net, pjesë të së cilës gjatë uikendit publikoi edhe e përditshmja Koha Ditore, deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani pohon se ekziston njëfarë Projekt-dokumenti rreth të cilit tashmë janë pajtuar kryetarët Thaçi dhe Vučić dhe se ai përmban 10 deri 12 pika, dhe se në çdonjërën prej atyre pikave trajtohen parimet në bazë të të cilave duhet të gjendet zgjidhja për çështjet kontestuese, në mesin e të cilave edhe çështja e pranimit të Kosovës nga Serbia.

„Janë duke u diskutuar tri opsione…Ajo që po insistojnë shtetet që e përkrahin Kosovën është që njohja të jetë eksplicite. Pra, që ‘Serbia e njeh Kosovën shtet të pavarur’. Por, si duket ka një përpjekje që ajo të mos e përmendë drejtëperdrejt. Të këte një gjuhë pak më implicite. Apo, të përmendet gjuha ‘njihet kufiri shqiptaro/serb’ që në fakt nuk është e njëjtë me Pavarësinë e Kosovës, sepse pjesën e mbetur të Kosovës pas korrigjimit të kufirit Serbia mund të trajtojë, qoftë si pjesë të Shqipërisë, qoftë si diçka tjetër, por jo Kosovën si shtet të pavarur, që pastaj t’ i hapen dyert për anëtarësim në organizata ndërkombëtare“, ka thënë deputetja Osmani.

Osmani ka theksuar se krahas variantit të njohjes së Kosovës nga Serbia, dokumenti kyç i shkruar në një faqe, pos tjerash përmban edhe çështjen e korrigjimit të kufijve, statusit të Trepçës dhe Liqenit të Ujëmanit, pastaj eksteritorrialitetin e kishave, çështjet ekonomike, të drejtat e komuniteteve, kthimin e pronës dhe dokumenteve, dhe thekson se synimi i palëve negociuese, përfshirë edhe Bashkimin Euripian (BE), si ndërmjetës në dialog, japin në votim vetëm marrëveshjen ku theksohen çështjet e përmendura por jo edhe kaptinat që elaborojnë çdonjërën prej këtyre temave veç e veç, gjegjësisht edhe se si do të implementohet kjo marrëveshje.

„Pra, dokumentet zbatuese nuk vijnë fare në Kuvend. Deri tani na është thanë se është dokument draft, pra që nuk është i finalizuar, por që është rezultat i diskutimeve që kanë ndodhur ndërmjet dy presidentëve prej një viti e gjysmë, apo më shumë”, tha Osmani.

Në intervistën për Koha.net, Vjosa Osmani ka shprehur qëndrimin se është e papranueshme që njohja e Kosovës nga Serbia të realizohet nëpërmjet ndryshimit të kufijve.

„Problemi kryesor është hapja e çështjes së kufijve, natyrisht. Problem akoma më i madh bëhet në qofte se kjo përcaktohet si ‘njohje e kufirit shqiptaro-serb’, sepse absolutisht kjo nuk nënkupton njohjen e Pavarësisë së Kosovës, por është thjesht një vazhdim i mosnjohjes së statusit të Kosovës si shtet i pavarur nga ana e Serbisë. Pastaj, problem është në qoftë se shkohet edhe më tej me parimin e ekstraterritorialitetit të kishave serbe, pra në qofte se zgjerohen edhe më tepër të drejtat që ata për momentin i kanë dhe në rast se shkohet përtej asaj që janë pajtuar në Pakon Ahtisari…Tani nuk është momenti i përshtatshëm për Republikën e Kosovës që të nxitojë për një marrëveshje të keqe, më mirë të mos ketë marrëveshje fare sesa marrëveshje të dëmshme që hedh në ujë, dëmton të gjitha të arriturat që i kemi pasur deri tani”, ka thene Osmani.

Partitë opozitare kosovare, LDK dhe Lëvizje Vetëvendosje konsiderojnë se Ligji për Dialogun, i miratuar në Kuvendin e Kosovës, në mënyrë të tërthortë legalizon jo vetëm rolin e kryetarit Hashim Thaçi në dialogun me Serbinë, por edhe negociatat që i ka zhvilluar dhe që i zhvillon rreth kufijve me Serbinë. Ata kundërshtojnë që kryetari i Kosovës t’i udhëheq bisedimet, meqë sipas Kushtetutës këtë është e obliguar ta bëjë Qeveria e Kosovës. Mirëpo, Ramush Haradinaj menjëherë pas marrjes së mandatit të kryeministrit ka deklaruar se nuk do të merret me dialogun meqë ka punë në planin vendor, e ndërmjetësja në dialog, Federica Mogherini ka deklaruar se edhe pas formimit të ekipit negociator të Qeverisë, dialogu do të zhvillohej në nivelin e kryetarëve.

Ndryshe, Blerim Shala, këshilltar në kabiniten e kryetarit Thaçi, dje ka deklaruar në një intervistë për televizonin T7 se nuk ekziston kurrfarë marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë dhe se nuk është e vërtetë se marrëveshja eventuale do të nënshkruhet më 12 qershor, siç pohonte para disa ditësh gazeta gjermane Frankfurter Rundschau. Shala ka shtuar edhe se do të arrihet demarkacioni i kufirit me Serbinë, dhe se demarkacioni nënkupton se këto do të jenë kufij mes dy shteteve.

KosovaLive- Violeta Oroshi Berishaj