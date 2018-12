SpaceShipTwo ka arritur në hapësirë për herë të parë

SpaceShipTwo e Virgin Galactic ka arritur momentin e tij historik sot. Ai fluturoi deri në skaj të hapërsirës, duke arritur një lartësi madhështore prej 82.7 kilometra. Ky ishte testi i katërt për anijen kozmike, i pari kishte qenë në prill të 2018-tës. E sotmja ishte më e larta dhe më e shpejta ndonjëherë.

SpaceShipTwo, e njohur gjithashtu si VSS Unity, u ngrit nga Mojave Air and Space në Kaliforni. Anija suborbitale u pilotua nga Mark ‘Forger’ Stucky, The Pilot in Command dhe Cj Sturckow, i cili fluturoi në Stacionin e Hapësirës Ndërkombëtare 5 herë gjatë karrierës së tij si astronaut.

SpaceShipTwo nuk është si një mision “tradicional”, i lançuar në maje të një rakete. Së pari ai ngritet në lartësi nëpërmjet një avioni të ngarkesave, i cili e ngreh atë në në lartësi prej 13 km, prej ku ai lëshohet. Pastaj motori i fuqishëm i raketës së SpaceShipTwo e shtyn atë për një minut duke e çuar lart, përtej stratosferës, duke lëvizur përafërsisht 2,900 kilometra në orë kur e arrin shpejtësinë maksimale.

Për këtë test historik, Virgin Galactic mbajti të gjithë të informuar për çdo progres dhe arritje. Kompania dëshiron të përdorë anijen për të tranportuar turistë si dhe mjete shkencore në hapësirën suborbitale. Ky test kishte katër eksperimente të sponzoruara nga NASA. Një, në veçanti, i quajtur Collide i cili është i programuar të eksplorojë mënyrën si pluhuri lëvizë pas shpërthimit në një ambient me gravitet të ulët.