Sony sjellë PS4 Remote Play në iPhone dhe iPad

Përditësimi më i fundit në sistemin operativ të PlayStation 4 është një karakteristikë që disa përdorues e kanë dëshiruar me vite të tëra. Prej tani, tastiera do të sinkronizohet plotësisht me pajisjet iOS duke u dhënë përdoruesve të iPhone dhe iPad mundësinë të luajnë me aplikacionin PS4 Remote Play.

Duke marrë parasysh se Sony e lansoi këtë lojë për herë të parë në tetor të vitit 2014, kjo ka marrë një kohë të gjatë për t’u realizuar.

Rregullimi i kësaj është i thjeshtë sa duhet vetëm të përditësoni PS4, të shkarkoni aplikacionin dhe t’i bashkoni këto të dyja. Kontrollet në ekran janë të vendosura mbi imazh dhe si shumë lojëra të tjera në telefon ndoshta do të funksionojë më mirë me një kontrollues të tretë.

Natyrisht, nëse keni dashur të luani lojëra të PS4 në telefonin tuaj, e keni pasur këtë mundësi por jo me miratimin e Sony. Aplikacionet e treta, si R-Play e kanë mundësuar këtë që në vitin 2017 megjithatë është dashur të paguani 12 dollarë për këtë privilegj, ndryshe nga mundësia që ofron Sony. Tani ju mund ta merrni aplikacionin PS4 Remote Play në App Store.