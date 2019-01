Sofia Coppola do të jetë regjisore e filmit të Apple

Sofia Coppola do të ribashkohet me yllin e Lost in Translation, Bill Murray për të bërë filmin e parë original të Apple.

Lajmet për filmin, i titulluar On the Rocks, vijnë përpara lansimit së pritur të platformës së gjigantit teknologjik.

Rashida Jones do të startojë me Murray në film, e cila tregon për një nënë të re e cila rifillon takimet me babain e saj playboy.

Apple po punon gjithashtu me Jennifer Aniston, Steven Spielberg dhe Reese Witherspoon në projekte të ndryshme televizive.

On the Rocks është bashkëpunim me A24, kompani filmash e cila ka bërë filma të tillë si Moonlight dhe Hereditary, nën një marrëveshje midis Apple dhe A24 për të bërë një varg filmash së bashku.

Nuk ka asnjë datë për fillimin e shërbimit transmetimit të Apple, por ka pasur spekulime se do të shfaqet në 2019. Kompania do të shpenzojë deri në 1 miliardë dollarë për përmbajtjen origjinale, sipas Variety.

Më parë këtë muaj, Apple zbuloi se kishte ulur parashikimet e saj të të ardhurave për herë të parë në 16 vjet.

Sipas raportuesit të teknologjisë BBC Dave Lee, kompania ka qenë “duke lëvizur në mënyrë agresive në zona të reja” për të kompensuar një rënie të parashikuar në shitjet e iPhone.

Coppolae cila ka punuar në filmat si The Virgin Suicides dhe Marie Antoinette, më parë ka punuar me A24 në filmin e saj The Ring Bling në vitin 2013.

Vajza e regjisorit Francis Ford Coppola, fitoi një Oskar për skenarin e saj për ‘Lost in Translation’ të vitit 2003, filmin e saj të dytë.