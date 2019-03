Si t’i mbani fëmijët të sigurtë kur shikojnë Youtube

Youtube mbetet një hapësirë ku fëmijët mund të shohin skena të çuditshme, shqetësuese e madje edhe të dhunshme në shfaqje të krijuara për ta.

Nëse keni fëmijë, gjëja më e lehtë për t’u bërë është ta hiqni tërësisht Youtube- hiqeni nga telefoni, iPad, televizioni. Kjo është një zgjidhje shumë e mençur sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë të vegjël. Ka shumë platforma të tjera ku ata mund ta kalojnë kohën si Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, PBS Kids, aplikacioni Jellies e të tjera.

Ja disa hapa që mund t’i ndiqni për t’i mbajtur fëmijët tuaj të sigurtë:

Provojeni Youtube Kids

Vitin e kaluar, aplikacioni lansoi përmbajtjen e aprovuar nga prindërit, një kontroll që ju lejon të zgjidhni çdo video dhe kanal që fëmijët tuaj mund të kenë në dispozicion. Si ta rregulloni:

1. Shkoni te Settings.

2. Shkoni te profili i fëmijës suaj.

3. Zgjidhni “approved content only” (vetëm përmbajtje të aprovuar). Pastaj filloni të zgjidhni video dhe kanale për fëmijët tuaj. Në këtë mënyrë, fëmijët nuk do të mund të kërkojnë përmbajtje vetë.

Shikoni shfaqjet para se t’i shikojnë fëmijët tuaj

Nëse kjo nuk ju tingëllon në rregull, duhet ta dini se mund t’i shikoni videot me shpejtësi 2x apo 3x përmes së cilës një shfaqje 30 minutëshe bëhet vetëm 10 minuta.

Shikoni vetëm kanale zyrtare dhe të besueshme

Mos kërkoni diçka vetëm duke shkruar “Peppa Pig videos”. Filloni duke shkuar në kanalin zyrtar të Peppa Pig channel. Një mënyrë për ta ditur nëse kanali është zyrtar është ta kërkoni shenjën verifikuese.

Bëni një playlist

Të bëni një playlist të videove për fëmijët tuaj është një mënyrë shumë e mirë që t’i ndaloni të klikojnë nga një video në tjetrën.

Flisni me fëmijët tuaj për videot që shikojnë

Edhe nëse është shumë e lehtë të monitoroni se çfarë shikojnë fëmijët kur janë më të vegjël, nuk do të mund ta bëni këtë gjë përgjithmonë. Prandaj është e rëndësishme që të bisedoni me ta rreth videove që shikojnë. Kujtojani atyre se çfarë shikojnë nuk duhet të jetë e frikshme dhe se nëse shohin diçka që nuk e kuptojnë, ta ndajnë me ju. Mësojini ta vlerësojnë atë që e shohin- nëse diçka është në Youtube nuk do të thotë se është e vërtetë. Nëse janë shumë të vegjël për ta kuptuar këtë, më së miri është që t’i shikoni shfaqjet me ta ose të mos e shikoni fare Youtube derisa të jenë më të mëdhenj.