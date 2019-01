Si të tejkaloni problemet që vijnë nga të ftohtit

Edhe nëse ndodh që të jesh një tifoz i dimrit, duhet të pranosh se ai vjen me shumë bagazhe. Kur temperatura bie, rreziku i problemeve të ndryshme shëndetësore rritet. Ja disa këshilla për t’u marrë me to.

1.Ftohti dhe gripi

Dimri është sezoni i gripit, siç e dimë të gjithë – kjo ka të ngjarë që virusi i gripit të përhapet më lehtë nëpërmjet ajrit të ftohtë dhe të thatë.

Vaksinimi (nuk është tepër vonë për ta marrë, thonë ekspertët) dhe praktikimi i higjienës janë mënyrat më efektive për të zvogëluar shanset për t’u infektuar. Për të mbajtur sistemin tuaj të imunitetit në formë të mirë, mbani një diete të shëndetshme dhe merrni stërvitje adekuate.

2.Lëkura e thatë

Lëkura e zverdhur dhe e kruara gjatë muajve të dimrit nuk është shumë e pazakontë. Ndërsa produktet hidratuese të lëkurës mashtrojnë shumë njerëz, pjesa tjetër prej nesh duhet të marrë disa hapa shtesë për të mbrojtur lëkurën tonë.

Nëse lëkura juaj është shumë e prirur ndaj këtij problemi, dermatologët rekomandojnë disa ndryshime në dietën tuaj deri në fund të sezonit. Rritja e konsumit tuaj të yndyrave të shëndetshme (arra, vaj ulliri dhe avokado) dhe zvogëlimi i marrjes së pijeve dehidratuese (pije alkoholi ose kafeina) mund të ndihmojnë.

3. Problemet e humorit

Për shkak të çrregullimeve emocionale sezonale, disa njerëz zhvillojnë probleme humori ose zbulojnë se depresioni i tyre bëhet më i rëndë gjatë dimrit. Disa simptoma përfshijnë qëndrimin në shtrat për periudha të gjata, humbjen e oreksit, shtimin e peshës, lodhjen dhe humbjen e interesit në aktivitete.

Mundohuni të ekspozoni veten në rrezet e diellit sa më shumë që të jetë e mundur, pasi kjo është e dobishme në lidhje me nivelet e serotoninës dhe melatoninës. Nëse problemet e humorit tuaj janë të rënda, flisni me një ofrues të kujdesit shëndetësor mendor i cili mund të rekomandojë seanca terapi ose forma të tjera të trajtimit.