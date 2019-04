Si të silleni në një intervistë pune?

Cfarë te vishni:

Gjithmonë vishuni për të bërë përshtypje për një intervistë edhe nëse është për një zyrë jo informale. Jo vetëm që tregon respekt, por gjithashtu lë përshtypje.

– Meshkujt mund të veshin kostum tradicional.

– Femrat mund të veshin kostum, fustan ose pantallona të gjera.

Flokët duhet të jenë të pastra ose të lidhura.

Pa manikyr të thonjve.

Kur duhet të niseni:

Pasi ta bëni praktikën tuaj para intervistës, ju duhet të dini se sa kohë duhet për të arritur atje, gjithmonë duhet të jeni të paktën 5-10 minuta më herët për një intervistë. Kjo tregon se jeni të përgatitur mirë dhe keni aftësi të menaxhimit të kohës.

Para:

Ju keni afro 30 sekonda për të bërë një përshtypje të parë në një intervistë, prandaj shënoni.

Fikni telefonin tuaj; mos u shqetësoni me ndonjë teknologji duke pritur për intervistuesin.

Uluni drejt dhe pritni me durim. Provoni t’i përsëritni përgjigjet e mundshme në kokën tuaj gjatë pritjes.

Gjatë:

Kur thirreni, shtrini duart dhe prezantohuni.

Faleminderit dy herë, para dhe pas, është vetëm mirësjellje e mirë dhe nuk kushtojnë asgjë, por kanë rëndësi.

Hyni me entuziazëm dhe buzëqeshje që ju tregojnë miqësor; mos harroni të keni kontakt me sy.

Mos u ulni pa ju thënë

– Kur uleni vendosni çdo gjë që keni sjellë me vete si çanta / çanta nën karrigen tuaj ose vetëm pranë jush.

Nëse ofrohet një pije, ju duhet ta merrni, por mos e kërkoni vet.

Jini të kujdesshëm me gjuhën tuaj të trupit, mos qëndroni shtrembër.

Nëse nuk mund të thuash diçka të mirë për dikë, mos thuaj asgjë, nuk dëshiron që punëdhënësi yt i ardhshëm të dëgjojë të flasësh keq për të kaluarën.

Është e sjellshme t’i lejoni njerëzit ta përfundojnë fjalinë. Intervistuesit zakonisht japin disa minuta në fund për të bërë pyetje.

Mos kini frikë të bëni pyetje.

– Intervista nuk është vetëm që ata të njihen me ty, por edhe për ty me ata. Ndërsa po mësojnë për ju, mund të zbuloni se çfarë lloj stili të menaxhimit ata kanë, atmosferën e punës dhe nëse promovojnë ose jo brenda tyre. Ne do të rekomandojmë që të kërkoni të paktën 2-3 pyetje, nëse nuk keni ndonjë, ata mund të mendojnë se nuk jeni të interesuar për pozicionin.

Largimi:

Thoni përsëri se sa i interesuar jeni për këtë pozitë, falenderoni ata dhe tundni duart e tyre edhe një herë para se të largoheni, duke qeshur.

Mos e përdorni telefonin tuaj derisa të jeni duke larguar nga ndërtesa.