Si të mos shtoni peshë gjatë festave

Sezona e festave ka ardhur dhe është koha për festat tradicionale të pushimeve, ushqimet dhe kremtimet. Sidoqoftë para se t’ju rrëmbejë vala e ngazëllimit, është gjithashtu koha që të merrni disa masa paraprake në mënyrë që barku juaj të mos fillojë të lëkundet si një pjatë me reçel.

Ja disa gjëra që mund t’i bëni për të shmangur ata kilogramët e tepërt ndërkohë që keni një festë të hareshme.

Vraponi për një periudhë

Periudhë vrapimi është ajo kur planifikoni të vraponi të paktën mbi 1 km çdo ditë. Nëse nuk ju pëlqen vrapimi, atëherë bëni joga, vozisni biçikletën, ecni, merruni me kikboks e kështu me radhë. Bëni diçka që përshtatet me stilin tuaj të jetës dhe të cilës e keni më të lehtë t’i përmbaheni.

Jini aktivë me familjen tuaj

Shkoni për patinazh në akull, rrëshqitje me sajë, skijim, ecni së bashku për të parë dritat e Krishtlindjeve. Qëllimi është që të dilni dhe të jeni aktivë së bashku në mënyrë që në mbrëmje kur uleni për të shikuar një film festash të mos ndiheni aq keq për kokoshkat që hani.

Pini ujë

Në parim, mos ndaloni kurrë së piri ujë. E dimë se uji mund të mos jetë pija e preferuar gjatë sezonit të festave por duhet të mundoheni të pini sa më shumë.

Bëni zgjedhje të mençura

Kur mund të zgjidhni mes pjatave të dyta, ëmbëlsirave dhe mezeve, zgjidhni opsionin që do të jetë më i miri për ju.