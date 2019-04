Si të merrni më shumë fibra?

Fibrat i referohen karbohidrateve të patretura. Një dietë e pasur me fibra është e lidhur me përfitimet shëndetësore duke përfshirë një rrezik të reduktuar të sëmundjeve të zemrës dhe kancerit të zorrëve. Ndërsa udhëzimet e Mbretërisë së Bashkuar thonë se të rriturit duhet të marrin 30g në ditë. Ushqimet e ulëta me karbohidrate mund të jenë një arsye pse njerëzit nuk konsumojnë fibra mjaftueshëm. Një mollë tipike përmban 2-3g fibra, susami rreth 4g. J

Zëvendësimet e thjeshta mund të rrisin marrjen e fibrave pa ju ndryshuar rrënjësisht dietën tuaj. P.sh Duke ngrënë drithëra për mëngjes, sendwich me bukë thekrës në vend se me bukë të bardhë dhe oriz kafe në vend të orizit të bardhë për darkë, ju mund të rrisni konsumimin tuaj të fibrave me disa gram. Gjithashtu rekomandohet konsumimi i fasuleve dhe patateve.

Përdoreni blenderin (makinë për bluarjen e frutave)

Dietologët thonë se është më mirë të hani fruta si lëndë të ngurta në vend që t’i ktheni ato në pije, pasi lëngu e bën sheqerin në fruta shumë më lehtë në dispozicion. Nëse nuk mund të heqësh dorë nga lëngu i frutave atëherë përdor një blender.

Konsumoni ato ngadalë

Për të shmangur problemet e tretjes, dietologët thonë se është e rëndësishme që të rritet masa gradualisht, në vend që të rritet papritmas. Konsumoni gjithashtu shumë lëngje: BDA rekomandon 8 deri në 10 gota në ditë, në intervale të rregullta.