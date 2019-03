Si të kaloni kohë cilësore me fëmijët nëse jeni shumë të zënë?

Të kaloni kohë cilësore me fëmijët tuaj ka të bëjë më shumë me jetën e përditshme sesa që mund ta mendoni. Janë ndërveprimet e thjeshta dhe kuptimplota si përrallat para gjumit apo darkat familjare që janë të domosdoshme për zhvillimin e fëmijëve dhe marrëdhëniet në të ardhmen.

Kushtoni vëmendje

Tregoni fëmijëve se sa shumë i doni. Dëgjoni me kujdes se çfarë ju thonë. Kur jeni së bashku, mundohuni të jeni plotësisht të pranishëm pa e shikuar telefonin dhe pa menduar për gjërat që duhet t’i bëni.

Zbuloni interesat e fëmijëve tuaj

Zbuloni se çfarë u pëlqen atyre të bëjnë në mënyrë që të mund të merrni pjesë edhe ju. Mund t’ju pëlqejë të luani videolojëra bashkë apo të dëgjoni muzikë. Jini të hapur ndaj gjërave të reja që të dyja palët mund t’i shijoni .

Hani vakte familjare

Hani darkë së bashku sa më shpesh që të jetë e mundur. Nëse orari i darkës nuk ju përshtatet, mundohuni të mblidheni për mëngjes apo t’i kompensoni këto vakte në fundjavë.

Ndani detyrat

Kërkoni fëmijëve t’ju bashkohen qoftë për blerje të ushqimeve apo për rregullimin e garazhit. Kështu do të keni një mundësi për të biseduar dhe do të mësoni aftësi të vlefshme për jetë njëkohësisht.

Caktoni kohë individuale

Planifikoni të kaloni kohë vetëm me secilin nga fëmijët tuaj rregullisht. Kështu do të mësoni më shumë për ta dhe do të keni biseda me kuptim që përndryshe do t’i humbisnit.

Bëni fotografi

Komunikimi i drejtpërdrejtë është më domethënës por edhe fotografitë ju ndihmojnë të ruani lidhjet. Dërgoni njëri tjetrit fotografi qesharake apo prekëse që i shihni gjatë ditës. Krijoni një album që mund ta shikoni bashkë.

Komunikoni çdo ditë

Edhe nëse punoni jashtë shtëpisë dhe i shihni fëmijët tuaj vetëm për disa orë shumicën e ditëve, bëjeni zakon të bisedoni me ta për rreth 15 minuta pasi arrini në shtëpi apo para se të shtriheni për të fjetur.

Shfrytëzojeni kohën cilësore për të krijuar marrëdhënie pozitive me fëmijët tuaj dhe jepini atyre një themel të qëndrueshëm për t’u bërë persona të lumtur dhe produktivë. Shijoni momentet që kaloni së bashku dhe krijoni kujtime që do t’i vlerësoni.