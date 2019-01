Si të jeni të mirë ndaj vetes

Ja disa mënyra se si mund të jeni të mirë ndaj vetes sot:

Caktoni një kohë vetëm për veten

Zgjidhni një ditë dhe bëni gjërat që dëshironi dhe jo ato që duhet t’i bëni. Ka një dallim mes tyre. Jeta është shumë e shkurtër për ta mbushur kalendarin me takime, thirrje dhe ngjarje. Përpiquni ta mbushni edhe me gjëra që i shijoni.

Qerasni veten

Qerasni veten me diçka që ju gëzon pamasë. Ju punoni fort për të fituar para dhe sado që ekspertët mund t’ju këshillojnë ndryshe, dilni dhe shpenzoni ato. Bleni çfarëdo që ju bën të ndiheni mirë.

Besoni në vete

Mbani në mend se çfarë keni bërë për të arritur aty ku jeni dhe jini të vetëdijshëm se i njëjti besim do t’ju dërgojë aty ku dëshironi të arrini.

Rrethojeni veten me njerëz

Kur jeta është lodhëse, rrethojeni veten me njerëz të cilët i admironi dhe lejoni ata t’ju ngrisin humorin.

Dilni për një shëtitje

Dilni në natyrë dhe vështroni botën. Ndërkohë që jeni jashtë, ndjeni aromat, dëgjoni tingujt, ndjeni erën. Disa prej gjërave më të mira në jetë janë shpesh falas dhe të disponueshme. Kjo është njëra prej tyre.

Lexoni diçka

Shkyçuni nga bota dhe rehatohuni me librin tuaj të preferuar. Ju e dini cili është ai.

Dhuroni për bamirësi

Asgjë nuk krijon ndjesi më të mirë sesa të bësh diçka për dikë tjetër.

Telefononi dikë dhe tregojuni se sa shumë domethënie kanë për ju

Imagjinoni se si do të ndiheshit nëse papritur dikush me të cilin nuk keni folur shumë kohëve të fundit ju telefonon për t’ju treguar sa të mrekullueshëm jeni. Tani imagjinoni si do të ndiheshin ata nëse do e bënit ju këtë gjë. Pra telefonojuni.