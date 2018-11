Si të bëheni më ekstrovert

Shumë njerëz e mendojnë personalitetin si diçka të pandryshueshëm- ke disa karakteristika që në lindje dhe në përgjithësi ke ngecur me to përgjithmonë. Por shkenca thotë krejtësisht ndryshe. Jepini të njëjtit person një test të personalitetit në moshën 14 vjeç dhe prapë një tjetër në moshën 77 vjeç dhe do të shfaqen dy persona tërësisht të ndryshëm.

Një studim i ri kishte për qëllim të zbulonte nëse mund ta formësoni personalitetin dhe se çfarë saktësisht duhet të bëni. Ja disa shembuj të ndryshimeve më të dëshiruara të personalitetit. Nëse doni të jeni më ekstrovert:

-Para se të flini, reflektoni rreth një përvoje pozitive shoqërore që keni pasur gjatë ditës dhe çfarë ju ka pëlqyer rreth saj.

-Përshëndeteni një arkëtar në dyqan.

-Përshëndeteni dikë që nuk e keni takuar kurrë dhe flisni rreth ambientit që ju rrethon (p.sh. Moti është i mirë! Këto lule janë të bukura! Më pëlqen shumë kënga që e lëshuan në këtë dyqan!).

-Thirrni një mik me të cilin ka kohë që nuk keni folur.

-Shkruani një listë të pyetjeve për t’ua bërë njerëzve të rinj.

-Kur dikush ju pyet rreth mendimit tuaj (p.sh. ku të hamë? Çfarë mendon rreth kësaj teme?) jepni mendimin tuaj të sinqertë.

-Hapni zemrën dhe tregoni një miku të ngushtë për problemin që e keni aktualisht.

-Këto veprime mund të jenë të lehta dhe të thjeshta. Nëse vërtet ndërmerrni veprime për ta ndryshuar personalitetin tuaj, keni shumë gjasa t’ia arrini.