Si ta vëreni nëse dikush po ju gënjen

Të gjithë njerëzit e kanë aftësinë të gënjejnë. Shumë studime kanë treguar se amerikanët thonë mesatarisht një apo dy gënjeshtra në ditë. Fatmirësisht, ekspertët thonë se ka mënyra se si t’i vini re shenjat e një gënjeshtre.

Shikoni ndryshimet në sjellje në katër kategori të ndryshme: lëvizjet e trupit, shprehjet e fytyrës, toni i zërit dhe përmbajtja e fjalimit, thotë Dr. Lillian Glass, autore e “The Body Language of Liars”.

“Këto janë kodet e komunikimit”, thotë ajo.

Gënjeshtarët janë të prirur t’i përdorin gjestet me duart e tyre pasi që flasin e jo gjatë apo para bisedës, thotë Traci Brown, e cila ka marrë pjesë në një program trajnimi me anëtarë të FBI dhe herë pas here ndihmon gjatë hetimeve.

Lëvizja e trupit para dhe mbrapa, animi i kokës apo lëvizja e këmbëve mund të jenë gjithashtu shenja të mashtrimit, thotë Glass, që ka përfunduar studimet pas doktoraturës në UCLA duke u fokusuar në psikologji dhe komunikim verbal dhe joverbal.

Dikush që është duke gënjyer mund të shikojë drejt apo të shikojë anash gjatë një momenti të rëndësishëm, thotë Glass- një shenjë e mundshme që ata po i lëvizin sytë përreth ndërkohë që mendojnë se çfarë të thonë në vazhdim.

Edhe rrotullimi i buzëve deri në atë pikë sa pothuajse nuk vihen re fare mund të jetë shenjë se dikush po gënjen, sipas Traci Brown.

“E kam nga përvoja se kur njerëzit e bëjnë këtë, po i mbajnë brenda emocionet ose faktet”, thotë ajo.

Një studim i bërë në Universitetin e Michigan zbuloi se të folurit me “uhm” dhe “uh” është gjithashtu një tregues i zakonshëm i mashtrimit. Glass thotë se njerëzit janë të prirur t’i përdorin këto fjalë më shumë kur përpiqen të blejnë kohë derisa të mendohen se çfarë të thonë në vazhdim.