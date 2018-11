Si ta përdorni frikën si motivim

Frika do të jetë gjithmonë pjesë e jetës suaj, por mund të mos jetë në atë formë që e mendoni. Çfarë nëse do ta shëndrronit frikën në faktor motivues? Sa ndryshe do të ishte jeta juaj!

Për ta familiarizuar veten me frikërat, merrni një copë letër dhe shkruani ato në një listë. Do ta shihni që shumë nga frikërat tuaja janë të paarsyeshme. Fatmirësisht, i keni mjetet që ju ndihmojnë të bashkëjetoni me frikën dhe ta përdorni për t’ju motivuar në vend se t’i jepni mundësi t’ju ndalojë së jetuari jetën që dëshironi.

Merrni frymë në të tashmen

Është e lehtë të humbisni në mendime. Nuk ka kohë më të mirë se tani për ta përjetuar jetën plotësisht. Përdorni frymëmarrjen tuaj për të qetësuar mendjen dhe trupin.

Vini re mendimet dhe ndjenjat tuaja

Për çfarë po mendonit? Çfarë ndodhi? Si ndiheni? Mund të jeni rritur duke mësuar se si t’i shmangni apo largoni disa ndjenja dhe mendime të caktuara. Emocionet duhet të njihen në mënyrë që të largohen.

Lejojeni frikën t’ju këshillojë

Ju udhëzoheni nga emocionet tuaja. Instikti juaj mund t’ju shërbejë shumë mirë nëse ia vini veshin. Ekzistojnë shumë pasiguri në këtë veprim dhe kjo mund të jetë e frikshme. Kur përjetoni frikë, po përpiqet t’ju dërgojë një mesazh. Filloni të jeni të vetëdijshëm se çfarë mund të jetë ai mesazh. Me kohë, frika do të bëhet mikja dhe këshilluesja juaj. Në fund të fundit, i di të gjitha dëshirat tuaja më të fshehta.

Në jetë do të ketë gjithmonë sfida, por ta përdorni frikën si udhëzim në vend se ta trajtoni si armik do të ndryshojë mënyrën se si përballeni me këto sfida.