Si ta pastroni frigoriferin

Përgatitja për pastrimin

Pastrimi i frigoriferit, përderisa një punë e zhurmshme, me erë e keqe, nuk kërkon shumë nga produktet e specializuara. Ju duhet, megjithatë, të mblidhni disa artikuj që do të ndihmojnë në thjeshtimin e procesit.

Këtu janë disa nga gjërat që mund t’ju nevojiten për pastrimin tuaj:

Thasë për mbeturina

Dorëza

Detergjent për pastrim

Sfungjer, lecka dhe palloma

Pëlhurë mikrofibre

Filloni duke marrë gjithçka jashtë

Po, gjithçka.

Ju do të tundoheni për të lënë disa gjëra prapa me qëllim që të kurseni(“Unë mund të pastroj atë kuti me sode buke”). Rezistoni këtë tundim! Heqja e gjithçkaje nga kutia e akullit në të njëjtën kohë do të marrë shumë më pak kohë.

Plus, me gjithçka që ndodhet jashtë frigoriferit, do të jetë më e lehtë të mendohet se çfarë do të qëndrojë dhe çfarë do të hidhet.

Filloni me ato rafte që keni hequr. Ju do të dëshironi të lani ato ashtu si ju lani enët, duke përdorur një sfungjer dhe sapun pjatë.

Ka shumë zgjedhje të mira kur bëhet fjalë për një zgjidhje pastrimi për frigoriferin dhe duhet të merrni parasysh atë që ju bën të ndiheni rehat: Disa njerëz dëshirojnë siguri për një dezinfektues të fortë si zbardhues, ndërsa të tjerët dridhen me idenë e përdorimit të zbardhjes në vendi ku ruajnë ushqimin e tyre. Unë do ju sugjeroja të përdorni sfungjer dhe detergjent për pastrim.