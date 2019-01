Si ta largoni lodhjen gjatë dimrit

A e keni problem të ngriheni nga shtrati? A ju duket se vazhdimisht ju hapet goja për gjumë dhe a mbështeteni në filxhanin me kafe për t’ju dhënë fuqinë që ju duhet për të vazhduar ditën? Nëse po përballeni vazhdimisht me lodhjen në stinën e dimrit, ja disa këshilla që ta shtoni energjinë gjatë të ftohtit të madh:

Dilni jashtë

Nëse nuk dilni në dritën e diellit, dimri mund të prish ekuilibrin delikat të ritmit tuaj të qarkullimit, pra ritmin e fjetjes dhe zgjimit. Kjo ndodh sepse kur është ftohtë jashtë, trupi prodhon më shumë hormon melatinë, i cili e nxit gjumin.

Praktikoni të flini në hapësira të pastra

Shkoni në shtrat dhe zgjohuni përafërsisht në kohën e njëjtë çdo ditë dhe synoni të flini për tetë orë gjatë natës pa ndërprerje. Që të përmirësoni mundësitë për një gjumë të mirë gjatë natës, shëndrrojeni dhomën tuaj në një vend të këndshëm për të fjetur, shmangni ekranet një orë para gjumit dhe zvogëloni sasinë e kafeinës në mëngjes.

Shkoni në palestër

Ushtrimet në pasditen e vonë mund t’ju ndihmojnë të zvogëloni lodhjen e mbrëmjes së hershme dhe mund të përmirësojnë edhe gjumin tuaj.

Ushqehuni në përputhje me motin

Në vend se të pini një filxhan kafe, provoni të shtoni energjinë tuaj në mënyrë natyrale me ushqime që përmbajnë vlera ushqyese. Shmangni ushqimet me shumë sheqer pasi që ato ju bëjnë të ndiheni mirë për momentin por më vonë do të ndiheni të padisponuar.