Si ta bëni shtëpinë më pak toksike?

Ja disa mënyra se si të siguroheni që në shtëpinë tuaj të ketë sa më pak elemente të dëmshme:

Ajrosni shtëpinë

Produktet e pastrimit, gatimi, qirinjtë dhe materialet e ndërtimit i kontribuojnë të gjitha ndotjes brenda shtëpive tona. Rekomandohen të zgjidhen produkte të pastrimit pa aromë dhe të përdoren produkte të ngurta ose të lëngshme në vend të atyre me spërkatje. Gjithashtu këshillohet që të mbahen dritaret e hapura veçanërisht gjatë gatimit apo dushit dhe të shmanget përdorimi i disa qirinjve apo shkopinjve me aromë në një hapësirë të vogël, si për shembull banjo.

Zvogëlojeni plastikën

Elementi kimik sintetik Bisfenol A gjendet në shumë produkte të plastikës dhe mund të absorbohet përmes kontaktit me lëkurën duke e dëmtuar sistemin endokrin. Shmangia e ushqimeve të përpunuara dhe të paketuara mund të ndihmojë në kufizimin e ekspozimit ndaj këtij elementi.

Përgatitini vetë produktet e pastrimit

Sapuni, soda e bukës dhe uthulla janë të gjitha produktet që ju duhen për t’i përgatitur vetë produktet tuaja të pastrimit.

Zvogëloni pluhurin

Një studim i vitit 2016 zbuloi 45 elemente të dëmshme kimike në pluhurin e brendshëm. Duke qenë se pluhuri i brendshëm përmban elemente kimike nga një numër i gjerë i produkteve është njësoj sikur një hapësirë e parkingut të elementeve kimike në shtëpi. Hapat e thjeshtë për ta zvogëluar ekspozimin ndaj këtyre elementeve përfshijnë pastrimin e duarve me ujë dhe sapun, mbajtjen e shtëpisë me sa më pak pluhur duke fshirë pluhurat me një rreckë të lagur dhe duke përdorur një fshesë elektrike me filter efektiv të grimcave të ajrit.