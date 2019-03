Si ta bëni më të mençur fëmijën tuaj?

Në këtë epokë konkurruese, prindërit shpesh janë të shqetësuar rreth faktit nëse fëmija i tyre është mjaft inteligjent dhe nëse ata mund të bëjnë gjithçka që mund të ndihmojnë zhvillimin e inteligjencës së fëmijës. Besohet se sasia e duhur e stimulimit në një moshë të re rrit ndjeshëm aftësitë mentale të fëmijës. Vitet e hershme janë pra koha kryesore për t’u përqendruar në zhvillimin intelektual të fëmijës. Këtu janë disa këshilla praktike që synojnë t’ju ndihmojnë të rritni fëmijën tuaj për të qenë inteligjent.

Flisni me të

Komunikimi është një aftësi kyçe që është thelbësore për rritjen e inteligjencës së një fëmije. Gjithashtu lejon që fëmija juaj të lidhet më mirë me ju dhe të zhvillojë vetëbesim dhe besim. Inkurajoni fëmijën tuaj që të përmirësojë aftësitë e tij të komunikimit duke e përfshirë atë në aktivitete verbale. Bisedoni me fëmijën tuaj për atë që po bëni, si dita e shkuar, apo ndonjë gjë tjetër që dëshironi.

Jini të dashur

Një fëmijë tenton të jetë më i sigurt dhe më i pranueshëm. Filloni duke krijuar një mjedis të sigurt dhe të lumtur në shtëpi. Kontakti i lëkurës në lëkurë dhe masazhet e foshnjave ju lejojnë ju dhe fëmijën tuaj të lidheni.

Stimuloni me lodra të përshtatshme

Ndërkohë që ka shumë kompani të lodrave që fokusohen në produkte për fëmijë, jo të gjitha janë të përshtatshme për kapacitetin intelektual të çdo fëmije. Disa prej tyre thjesht mund ta tronditin dhe ta pengojnë fëmijën tuaj. Pra, analizoni nëse një lodër është e përshtatshme për aftësitë e tij në atë kohë. Lodrat e duhura do ta intrigojnë, e stimulojnë dhe do të jenë mjete të shkëlqyera edukative.

Luaj me fëmijën tuaj

Luajtja me fëmijën tuaj do ta drejtojë vëmendjen e tij dhe do t’i ofrojë mundësi më të reja për të eksploruar dhe kuptuar. Gjeni kohën për të luajtur me fëmijën tuaj në baza të rregullta.

Lexoni së bashku

Librat janë një mjet i shkëlqyeshëm për të stimuluar imagjinatën dhe aftësitë e të menduarit të fëmijës suaj. Lexoni së bashku me fëmijën tuaj çdo ditë. Zgjidhni libra me ngjyra të ndezura me tekste të ndryshme dhe imazhe të thjeshta që do të mbajnë interesin e tij.

Nxitni atë të eksplorojë

Ekspozoni fëmijën tuaj në mjedise të reja dhe të panjohura dhe nxiteni që të eksplorojë dhe të kuptojë më shumë rreth tyre.

Mësojani shkronjat dhe numrat më herët

Mos prisni që fëmija juaj të fillojë shkollën për të mësuar rreth numrave dhe shkronjave. Filloni duke numëruar në shtëpi gjatë seancave tuaja të lojës dhe shënoni shkronjat në dërrasat dhe tabelat.

Krijoni mundësi për të ndërvepruar me fëmijët e tjerë

Ndërveprimet sociale ofrojnë përvoja stimuluese dhe gjithashtu përgatitin fëmijën tuaj për t’u përballur me sfida dhe situata kur ai rritet.

Zvogëloni mjetet e teknologjisë dhe televizionin

Megjithëse ka shumë shfaqje edukative dhe programe për fëmijët e vegjël, bëni kujdes kur t’i ekspozoni para ekranit. Limitoni kohën e tyre para ekranit.