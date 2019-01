Si ta bëni janarin muajin më të lumtur ndonjëherë

Janari mund të jetë një kohë e vështirë për shumë njerëz- ekziston një lloj zhgënjimi pas festave, është koha të riktheheni në punë dhe duket se koha e pagës nuk do të arrijë kurrë. Mos ta përmendim faktin që është ftohtë dhe errët.

Megjithatë, ka njerëz në botë për të cilët Janari shënon fillimin e diçkaje të re pas një dhjetori të vështirë, njerëz që e mirëpresin vitin e ri me shpresë, pozitivitet dhe motivim. James Edgington, drejtori i një festivali dhe bashkëthemelues i fondacionit Jennifer, është njëri ndër ta. “Janari për mua është fillimi i diçkaje të re, më pëlqen që mund ta pres me padurim pranverën që për mua do të thotë mot më i mirë dhe ditë të gjata e të ndritura”.

Kur vjen janari, ka një përqendrim të madh rreth qëllimeve për vitin e ri dhe ndonëse kjo nuk vlen për të gjithë, shumë fansa të muajit janar i vënë vetes qëllime.

Puja McClymont, 38 vjeç, është një trajner i jetës dhe biznesit, për të cilin, vendosja e qëllimeve është thelbësore. “Unë i planifikoj tri qëllimet kryesore të vitit. Si trajner, i analizoj thellësisht arsyet e atyre qëllimeve dhe pastaj planifikoj se si do t’i realizoj”.

Por për McClymont e gjitha kjo nuk ka të bëjë vetëm me biznes dhe vendosjen e qëllimeve. Atij i pëlqen edhe të udhëtojë. “Udhëtimi është briliant për një krijuar një këndvështrim të ri, për t’u fokusuar diku tjetër dhe për të vlerësuar çdo gjë që kemi në jetë e që shpesh mund të mos e vlerësojmë sa duhet. Udhëtimi na përgatit për një vit të mirë përpara”.