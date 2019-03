Si ta bëni fëmijët tuaj t’ju respektojë?

Këtu janë 6 këshilla se si t’i bëni fëmijët tuaj t’ju respektojë.

Respektoni fëmijët tuaj

Kjo ndryshon prej fëmijës në fëmijë, por ju e dini kur jeni mosrespektues me fëmijën tuaj e edhe ai/ajo e din. Si prind, kjo është diçka që ne mund t’i mësojmë ata ta bëjnë, nëse edhe ne e bëjmë atë. Nëse jeni sarkastik ose nuk i trajtoni si duhet, ata do ta provojnë të njëjtën sjellje me ju. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të jeni në të njëjtin nivel me ta, por edhe “Bosi” mund t’i trajtojë të tjerët me respekt.

Respektoni bashkëshortin/ten tuaj

Kjo është shumë e rëndësishme. Lidhja midis prindërve e vendos mënyrën se si e gjithë familja sillet me njëri-tjetrin. Kur prindërit shohin nënën duke e trajtuar babin me respekt dhe dashuri (dhe anasjelltas), kjo do të jetë shembull i mirë se si ata do të sillen me ju.

Kalo më shumë kohë duke i mësuar atyre dashurinë sesa rregullat

Fëmijët të cilët kanë mësuar lidhjen mes dashurisë dhe disiplinës mund t’i pranojnë pasojat më lehtë se ata që janë mësuar të udhëhiqen me atë “bëje sepse unë thash kështu”.

Jeto me integritet

Fëmijët janë maestro të vëzhgimit. Etika e punës personale.. Pagesa e faturave..Bamirësia…Ndihma ndaj të tjerëve…Të folurit mirë për persona që nuk janë në dhomë.. Gjitha këto ndikojnë që fëmijët të formojnë një karakter të qëndrueshëm dhe do jua kthejnë me respekt.

Mos jeni shumë të lehtë

Nëse i lejoni fëmijët tuaj t’ju shkelin, pse t’ju respektojnë ata?

Mos u ulni në nivelin e tyre

Fëmijët do të jenë fëmijë. Ata do të bërtasin, qajnë dhe sillen nëç mënyrë më agresive ndonjëherë. Nëse ju silleni si ata, ata do të kenë pak respekt për ju. Qëndroni të qetë dhe në vend se të bërtisni “Ju nuk mund të flisni me mua në këtë mënyrë”. Në mënyrë të qetë përgjigjuni “Ti e din se ne nuk komunikojmë në këtë mënyrë në familjen tonë. Ne i trajtojmë të tjerët me respekt. Shko në dhomën tënde dhe mendo për atë që the”.