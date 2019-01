Si ndikon të qënit i zënë në zgjedhjet e stilit të jetës

Nëse jeni gjithmonë në lëvizje dhe ju pëlqen ta mbani veten të zënë, kjo mund të ketë disa dobi të papritura. Një studim i bërë së fundmi tregon se njerëzit e zënë shpeshherë bëjnë zgjedhje më të shëndetshme.

Pjesëmarrësve në këtë studim iu krijuan kushte për të pasur mendjen e zënë. Pas kësaj studiuesit iu kërkuan atyre të merrnin një varg vendimesh në bazë të të cilave autorët do të nxirrnin përfundime rreth vetëkontrollit të tyre dhe se si ai lidhej me gjendjen mendore- me fjalë të tjera, se sa të zënë ndiheshin.

Këto vendime kishin të bëjnë me tema si ushqimi, ushtrimet dhe kursimet e pensionimit. Ato nuk ishin vendime rreth çështjeve për jetë a vdekje por zgjedhje që shumë njerëz i bëjnë çdo ditë dhe që mund të ndikojnë definitivisht në shëndetin e tyre.

Njerëzit që ndiheshin se ishin të zënë ishin më të prirur të bënin zgjedhje më të mira dhe më të shëndetshme.

Çdo ditë ne bëjmë zgjedhje që përfshijnë mirëqënien tonë në të tashmen dhe në të ardhmen. Kur e perceptojmë veten si të zënë, kjo e shton vetëbesimin tonë dhe bën që të anojmë më tepër nga zgjedhja e duhur.

Studiuesit shpjegojnë se të qënit i zënë mund të perceptohet si një distinktiv nderi dhe për ta mbajtur atë pjesëmarrësit nxiteshin të bënin zgjedhje më të shëndetshme sesa ata që nuk ishin aq të zënë.

Nuk është për t’u çuditur, atëherë, se vetëbesimi më i lartë (edhe për diçka në dukje të thjeshtë si “ndjesia e të qënit i zënë”) mund të na ndihmojë të bëjmë zgjedhje më të shëndetshme për stilin tonë të jetës.