Si ndikon në organizëm konsumimi i ushqimit të shpejtë

Më shumë se një e treta e të rriturve në Shtetet e Bashkuara hanë ushqim të shpejtë në çdo ditë – kjo ishte vlerësimi i paraqitur në një raport të vitit 2018 nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

Ushqimi i shpejtë në një frekuencë të tillë është e vështirë për t’u justifikuar. Ndërsa rritja e peshës është një nga efektet e para dhe më të dukshme të sëmura që vijnë në mendje, ekzistojnë mënyra të tjera të mundshme që konsumi i rregullt mund të ndikojë në shëndetin tonë.

Megjithëse këto ushqime janë të larta në kalori, ato sigurojnë pak ose aspak lëndë ushqyese. Mungesa e fibrave mund të nënkuptojë ngopje të ulët, duke ju dhënë më shumë gjasa të ngopeni dhe të kaloni kompensimin tuaj të rekomanduar ditor.

“Trupi juaj përkohësisht është plot me ushqime të zbrazëta që nuk ofrojnë ushqim, kështu që edhe pse mund të keni ngrënë shumë kalori, nuk do të jeni të kënaqur për shumë kohë”, tha Amy Shapiro, një nutritionist me seli në Nju Jork për VICE .