Si ndikon gjumi në luftimin e infeksionit

Studiuesit në Gjermani kanë zbuluar se pse gjumi nganjëherë mund të jetë ilaçi më i mirë. Gjumi përmirëson aftësinë potenciale të disa prej qelizave imune të trupit për t’u bashkuar me objektivat e tyre. Studimi, i udhëhequr nga Stojan Dimitrov dhe Luciana Besedovsky në Universitetin e Tübingen, ndihmon të shpjegojë se si gjumi mund të luftojë një infeksion, ndërsa kushtet e tjera, të tilla si stresi kronik, mund ta bëjnë trupin më të prekshëm ndaj sëmundjes.

T qelizat janë një lloj i qelizave të bardha të gjakut që janë kritike për përgjigjen imune të trupit. Kur qelizat T e njohin një objektiv specifik, të tilla si një qelizë e infektuar me një virus, ata aktivizojnë proteinat ngjitëse të njohura si integrinë që i lejon ato të bashkëngjiten me objektivin e tyre dhe në rastin e një qelize të infektuar me virus, ta vrasin atë.

“Të gjeturat tona tregojnë se gjumi ka potencial për të rritur efikasitetin e përgjigjeve të T qelizave, të cilat janë veçanërisht të rëndësishme në dritën e prevalencës së lartë të çrregullimeve të gjumit dhe sëmundjeve të karakterizuara nga gjumi i dëmtuar, siç janë depresioni, stresi kronik, plakja dhe orari i punës”, thotë autorja Luciana Besedovsky.

Përveç ndihmës për të shpjeguar efektet e dobishme të gjumit dhe efektet negative të kushteve të tilla si stresi, studimi i Dimitrov dhe kolegëve mund të nxisë zhvillimin e strategjive të reja terapeutike që përmirësojnë aftësinë e qelizave T për t’u bashkuar me objektivat e tyre. Kjo mund të jetë e dobishme, për shembull, për imunoterapi të kancerit, ku qelizat T nxiten për të sulmuar dhe vrarë qelizat tumorale.