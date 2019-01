Si ndikojnë bimët në përmirësimin e shëndetit tonë

Kur mendojmë për bimët, kjo shpesh ka të bëjë me qëllime estetike. Por a ka ndonjë përfitim shëndetësor që mund të ofrojnë ato?

Bimët dhe lulet janë studiuar gjerësisht – përveç freskimit të dhomës, dihet se hapësirat e gjelbra mund të kenë një efekt pozitiv në shëndetin mendor. Ndërsa bimët në vazo janë larg nga një park apo një livadh, hulumtimi thotë se ato gjithashtu mund të kenë një efekt të ngjashëm.

“Është vërtetuar gjithashtu se bimët japin ndryshime pozitive në aktivitetin elektrik të trurit, tensionin e muskujve dhe aktivitetin e zemrës”, shkruan në Danica-Lea Larcombe nga Edith Cowan University.

Hulumtimet gjithashtu kanë gjetur se gratë që janë më të ekspozuara ndaj vegjetacionit, jashtë ose brenda, kanë një shkallë më të ulët të vdekshmërisë në krahasim me homologet e tyre. Kjo përfshinte normat më të ulëta të vdekshmërisë së lidhur me sëmundjet respiratore dhe vdekshmërinë e kancerit me 34 përqind dhe 13 përqind respektivisht.

Shumë njerëz kanë thënë se thjesht shikimi i ngjyrës së gjelbër ndihmon në qetësim. Gjithashtu është gjetur se njerëzit që rrinë në hapësira të gjelbëruara kanë nivele më të ulëta të presionit të gjakut, dhimbjes, ankthit dhe lodhjes.