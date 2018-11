Si mund të ndikojë moti në mendjen, humorin dhe sjelljen tuaj

Mendoni se sa shumë ndikon moti në jetën tuaj- i planifikoni pushimet dhe dasmat në bazë të motit, e kontrolloni në mëngjes në mënyrë që të vendosni çfarë të vishni dhe natyrisht ndikon edhe se në çfarë aktivitete përfshiheni, për shembull nëse dilni për vrap në park në një ditë të kthjellët apo qëndroni shtrirë në divan në një ditë me shi.

Disa shkencëtarë besojnë se moti ka një ndikim shumë të madh në humorin dhe sjelljen tonë.

Një studim i bërë nga psikologët në Universitetin e New South Wales ka treguar se njerëzit performojnë më mirë në detyrat lidhur me memorien në ditët e zymta, kur ka gjasa që të jeni në humor më të keq sesa në ditët me diell kur gjasat janë që të jeni në humor më të mirë.

Ndërsa ditët me diell duket se e përmirësojnë humorin tuaj, e kundërta mund të ndodh kur ngrohtësia shëndrrohet në nxehtësi të tepërt.

“Nxehtësia e tepërt mund të shkaktojë agresivitet të shtuar, dhunë në shtëpi, trazira dhe irritim”, thotë Dr. Susie Burke, psikologe. Ky është një zbulim shqetësues duke qenë se pritet që bota të bëhet edhe më e ngrohtë në dekadat e ardhshme si pasojë e ngrohjes globale.

Thatësirat dhe përmbysjet- të dyja të shkaktuara nga kushtet ekstreme të motit-rrisin stresin fizik dhe psikologjik të njerëzve. Kjo ndodh për shkak të humbjes së të ardhurave si dhe prishjes së strukturave shoqërore.

Burke shton se ndërsa ngjarjet e tilla mund të rezultojnë në një sforcim mendor ato edhe mund të përforcojnë lidhjet shoqërore.

“Mund të ketë një ndjesi të madhe të asaj se ‘jemi të gjithë së bashku në këtë’. Të huajt bëhen bashkë për të ndihmuar njëri tjetrin dhe shpirti i komunitetit forcohet”.

Andaj varësisht nëse dielli po shëndrit apo retë po i bllokojnë rrezet e tij, kjo do të ndikojë në humorin tuaj- për mirë apo për keq.