Si e përmirëson agjërimi shëndetin tuaj

Në një studim të fundit në Universitetin e Kalifornisë, hulumtuesit gjetën prova se agjërimi ndikon në orët cirkadike në muskujt e mëlçisë dhe skeletit, duke shkaktuar që ata të rikrijojnë metabolizmin e tyre, gjë që në fund të fundit mund të çojë në përmirësimin e shëndetit dhe mbrojtjen nga sëmundjet e lidhura me plakjen.

Orari ciradik vepron brenda trupit dhe organeve të tij si makineri të brendshme për ruajtjen e kohës për të ruajtur homeostazën në përgjigje të ndryshimit të mjedisit. Dhe, ndërsa ushqimi është i njohur për të ndikuar në orët në indet periferike, deri tani nuk ishte e qartë se si mungesa e ushqimit ndikon në funksionin e orës dhe në fund ndikon në trup.

“Ne zbuluam se agjërimi që ndikon në orën ciradike dhe përgjigjet celulare të agjërimit, të cilat së bashku punojnë për të arritur rregullimin e gjeneve të përkohshme të agjërimit”, tha autori kryesor Paolo Sassone-Corsi.“Për shembull, muskujt skeletorë duket të jenë dy herë më të përgjegjshëm ndaj agjërimit se mëlçia”.

Hulumtimi u krye duke përdorur minj, të cilat iu nënshtruan periudhave 24-orëshe të agjërimit. Ndërsa agjërimi, studiuesit vunë në dukje se minjtë shfaqën një reduktim të konsumit të oksigjenit (VO2), raportit të shkëmbimit të frymëmarrjes (RER) dhe shpenzimeve të energjisë, të cilat u eliminuan tërësisht duke rifreskuar, gjë që krahason rezultatet e vërejtura tek njerëzit.

“Riorganizimi i rregullimit të gjeneve me anë të agjërimit mund të kryente gjenomin në një gjendje më të lejueshme për të parashikuar marrjen e ushqimit të ardhshëm dhe në këtë mënyrë të nxisë një cikël të ri ritmik të shprehjes së gjeneve. Me fjalë të tjera, agjërimi optimal në kohën e duhur do të ishte strategjik për të ndikuar pozitivisht në funksionet celulare dhe në fund të fundit të përmirësonte shëndetin dhe të mbronte nga sëmundjet e lidhura me plakjen”.