Shtohet numri i thirrjeve nga Gjykata Speciale

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj nëpërmjet profilit të vet në Facebook ka reaguar na thirrjet që ka filluar t’i dorëzojë Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë (me seli në Hagë) ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke shprehur qëndrimin se nga Kosova është kërkuar flijim më i madh dhe ballafaqim me drejtësinë, edhe pse ishte viktimë e agresionit dhe se Kosova nuk është shtet që akomodon interesat e njerëzve që dje humbën luftën e sot rrezikojnë paqen në rajon.

“Gjykata Speciale, edhe një dëshmi se sa larg ka shkuar sakrifica jonë për një shtet të së drejtës, është edhe një sfidë në rrugën tonë përpara, të cilën së bashku do ta tejkalojmë dhe nga ajo do të dalim më unikë dhe më të fortë. Siç kemi kaluar shumë vështirësi për të arritur këtu ku jemi, të gjithë duhet ta kuptojnë se si shtet e shoqëri edhe këtë dhembje, pas Tribunalit të Hagës, gjykatave të UNMIK-ut e EULEX-it, do ta kalojmë faqebardhë së bashku, sepse luftëtarët e lirisë gjithmonë ishin të rreshtuar me të drejtën”, ka thënë Haradinaj.

Safet Syla dhe Remzi Shala, të dy ish pjesëtarë të UÇK-së janë deri tash të fundit që kanë marrë ftesë për intervistë nga Gjykata Speciale për krime të luftës në Kosovë. Siç transmeton online gazeta “Blic”, Syla mes tjerash ishte ish-komandant i UÇK-së, e sot është kryetar i Zyres së Veteranëve të UÇK-së për komunën e Shtimes.

Remzi Shala nga komuna e Suharekës, është i vetmi deri tash që pas marrjes së thirrjes për intervistë, u ka deklaruar mediave se nuk do t’i përgjigjet kësaj ftese. Familja e tij sot ka konfirmuar se nuk dijnë se ku gjendet, e të njëjtën gjë deklaroi edhe avokati i tij, Natal Bullakaj.

Ditëve të fundit ftesë për intervistë nga Gjykata Speciale për krime të luftës, morën edhe katër ish-pjesëtarë të UÇK-së: Rustem Mustafa, ish-komandant dhe Nazif Mehmeti, ish-epror ushtarak për rajonin e komunës së Podujevës, Sami Lushtaku, ish-komandant për rajonin e Drenicës, sikur edhe ish-kryetari i Gjyqit ushtarak të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Sokol Dobruna.

Pos Shalës, të gjithë të tjerët që deri më tash i morën thirrjet për intervistë, kanë deklaruar se do t’i përgjigjen ftesës, por as ata e as avokatët e tyre nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse do të intervistohen në cilësi të dëshmitarëve apo të akuzuarve potencial.

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri ka thënë se nuk ishte i informuar lidhur me thirrjet për intervistimin të të akuzuarve ose dëshmitarëve potencial.

“Nuk është punë e ministrit të Drejtësisë që të informohet nga prokurorët në Kosovë e as ndonjë prokuror me mandat tjetër. Gjykata Speciale i kanë partner policinë, gjyqësorin dhe mua në kuadër të kompetencave qe i kemi. Ata janë prokurorë me një mandat të caktuar dhe nuk pres si ministër, si person politik, të njoftohem se kush do të intervistohet, qoftë në cilësinë e dëshmitarit qoftë si i akuzuar”, ka deklaruar Tahiri në intervistën për televizionin “Klan Kosova”.

Tahiri po ashtu ka thënë se në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë është themeluar Zyrja e veçantë për të akuzuarit potencial nga Gjykata Speciale.

“Republika e Kosovës në bazë të dy ligjeve për themelimin e Gjykatës Speciale ka marrë përsipër mbrojtjen e personave potencialisht të akuzuar nga kjo gjykatë dhe mbulimin financiar të vizitave të familjarëve të tyre në Holandë. Kam themeluar një zyrë, aktualisht përbëhet nga katër persona, e cila do të marrë përsipër implementimin e përgjegjësive ligjore”, tha Tahiri.

Avokati Tomë Gashi, i cili ndryshe nuk ka aplikuar për certifikim si avokat pranë kësaj Gjykate Speciale për krime në Hagë, ka deklaruar pë mediat se gjithë ata, emrat e të cilëve janë përmendur në raportin e ish-senatorit zviceran, Dick Marty, nuk është e thënë se janë të dyshuar ose të akuzuar.

“Janë 80 dëshmitarë kredibilë. Një pjesë e dëshmitarëve janë ish-pjesëtarë të UÇK-së, edhe ata që kanë dëshmuar edhe më herët,” ka thënë Gashi.

Në intervistën për televizionin Kohavision, avokati mbrojtjës, Tahir Recaj ka thënë se në bazë të deklaratës së avokatit nga Beogradi në Gjykatën Speciale, deri më tash në Serbi janë intervistuar mbi 730 dëshmitarë, por ka zbuluar se edhe në Prishtinë, sikur edhe në Beograd, është hapur zyrja e Gjykatës Speciale, që mund të përdoret për intervistimin e dëshmitarëve dhe të dyshuarve për krimet e kryera.

Ndryshe, deri tash gjashtë ish-pjesëtarë të UÇK-së publikisht kanë pranuar se i kanë marrë thirrjet për intervistë nga Gjykata Speciale për krime të luftës, e nuk përjashtohet mundësia që numri është shumë më i madh.

Ehat Miftaraj nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se Gjykata Speciale me këto ftesa të para, në fakt dëshiron ta përgatisë opinionin publik për “për arrestimet e ardhshme” potenciale që lidhen më figura të fuqishme politike apo ushtarake.

Ai ka theksuar edhe se puna e Gjykatës Speciale gjithsesi do të ndikojë në skenën politike në Kosovë.

“Sigurisht se varësisht nga figurat politike në pushtet, që mund të jenë subjekt të aktakuzave nga prokurori i specializuar dhe arrestimit të tyre, mund të ndikojë edhe në skenën politike në Kosovë e që lehtësisht mund të ndikojë edhe në koalicionin aktual qeveritar”, ka theksuar Miftari.

Ndryshe Zyrja e Prokurorisë Speciale është e autorizuar të hetojë dhe penalisht t’i ndjekë individët emrat e të cilëve përmenden në Raportin e senatorit zvicran Dick Marty. Dokumentin e ka miratuar Kuvendi parlamentar i Këshillit Evropian, e në gusht të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës miratoi amendamentin kushtetues dhe Ligjin mbi Gjykatën Speciale, në bazë të të cilit Gjykata Speciale në Hagë do të përfaqësojë të gjitha nivelet e sistemit gjyqësor të Kosovës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj