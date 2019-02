Shprehitë e shëndetshme që duhet t’i krijoni menjëherë

Këto shprehi të vogla janë gjëra që mund të filloni t’i bëni lehtë dhe shpejt duke filluar që nga e nesërmja. Ka disa shprehi të shëndetshme që mund t’i përfshini në rutinën tuaj ditore që mund të bëjnë një ndryshim të vërtetë në disponimin dhe mirëqënien tuaj të përgjithshme.

Thënia e mëngjesit

Një herë një javë, shkruani një thënie motivuese në një fletë të vogël dhe ngjiteni në pasqyrën tuaj. Kjo do të jetë gjëja e parë që do të shihni në mëngjes ndërkohë që pastroni dhëmbët, e cila do t’jua kujtojë që të jeni pozitiv.

Hidhni peshoren

Nëse keni synime fitnesi, hidheni peshoren që po qëndron kot në banjën tuaj. Nuk duhet të lejoni që numrat t’ua përcaktojnë disponimin.

Mbani ditar

Mbajtja e një ditari mund vërtet të bëjë çudi në rutinën tuaj ditore. Bërja e listave, shkrimi i thënieve, vendosja e qëllimeve e madje edhe shkrimi i gjërave interesante rreth ditës suaj mund të bëjë që t’i shihni gjërat më qartë.

Krijoni një vizion

Çfarë kërkoni çdo ditë mund të ketë një ndikim të madh në mirëqënien tuaj psikologjike dhe t’ju motivojë të punoni drejt qëllimeve tuaja.

Fjalëkalimet e përkryera

Ne i shkruajmë fjalëkalimet për çdo ditë që do të thotë se ia themi vetes në mendje çdo ditë. Bëni fjalëkalimet tuaja me fraza apo kombinime fjalësh që jua kujtojnë moton apo qëllimin tuaj të jetës.