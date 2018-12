Shpalosen datat e edicionit të dhjetë të festivalit Anibar

Festivali Ndërkombëtar i Animacionit Anibar ka kënaqësinë të i shpalos datat e edicionit të dhjetë. Në vitin 2019, për herë të parë festivali do të organizohet në muajin korrik me datat 15 deri 21 korrik 2019 në Pejë, Kosovë.

Anibar ka hapur thirrjen për filma të animuar në tetor, dhe thirrja vazhdon të jetë e hapur deri me 30 Prill 2019 për të gjithë të interesuarit për të qenë pjesë e këtij edicioni të festivalit. Këtë vit do të jetë edicioni i dhjetë i festivalit, ku edhe do të festohet puna e një dekade dhe të gjitha zhvillimit në fushën e animacionit, filmit të animuar, kinematografisë dhe kulturës në Kosovë. Kjo thirrje e festivalit bëhet në nivel ndërkombëtar për kategori të ndryshme, ku Anibar do të ndajë gjashtë çmime në vlerë prej 3000 euro për filmat fitues dhe nga një kurorë (trofeu i Anibar).

Lista e plotë e kategorive të filmave:

– Gara Ndërkombëtare

– Gara Ballkanike

– Gara e Studentëve

– Gara për filma të animuar të metrazhit të gjatë

– Gara për videoklipe të animuara muzikore

– Programi Kids and Teen