Shndërrimi në rritje i të rinjve në “analfabetë funksional”

“Analfabetizimi funksional” ka marr hov. Për shkak të ekspanzionit të internetit ka gjithnjë e më shumë të rinj që shprehen në mënyrë të gabueshme, e përdorimi i shkurtesave në rrjetet sociale po e bën gjuhën të pakuptimtë.

Sipas të dhënave të fundit në Kosovë janë 82 mijë persona që funksionalisht nuk dijnë shkrim-e-lexim.

Në Serbi, ndërkaq, mbi një milion njerëz nuk kanë shkollën fillore dhe në Europë jemi të parët për nga “analfabetizmi funksional”.

Në Kosovë sipas të dhënave nga viti 2014, ka 55 mijë analfabetë që nuk dijnë shkrim-e-lexim dhe mbi 82 mijë funksionalisht analfabetë që dijnë të shkruajnë por nuk kuptojnë atë që shkruajnë.

Drejtshkrimi i gjuhë serbe për shumëkë është gogol. Gabimet më të shpeshta bëhen gjatë shkrimit të fjalëve të thjeshta. Shkrimi i fjalëve të lidhura apo të ndara paraqet një fushë të hamendjeve të mëdha kur bëhet fjalë për rregullat e shkrimit. Shumëkush nuk di se shkruhen ndaras: “da li”, “ne znam”, “ne mogu”, “je li”, “ići ću”, “doći ću”… Rregulli bazë është se katër foljet me negacion në gjuhën serbe shkruhen bashkë: “neću”, “nisam”, “nemoj” dhe “nemam”.

Ka persona që kryejnë fakultetin por edhe tutje janë në dilemë rreth shkrimit të disa fjalëve të cakuara, kështu që fjala “predsednik” (kryetar) shndërrohet në „precednik“, e “sumnjam” (dyshoj) bëhet „sumljam“.

Shkaku i përhapjes së internetit dhe rrjeteve sociale, ka gjithnjë e më pak të tillë që lexojnë.

“Kudo që i shohim përreth të rinjtë, ata shfrytëzojnë telefona. Mendoj se kanë ndërprerë komunikimin e drejtpërdrejtë, më shumë bisedojnë përmes telefonit dhe aty shkaktohet problem meqë shfrytëzojnë shkurtesa të ndryshme e me ato shkurtesa edhe më shumë e prishin gjuhën e tyre, e krahas kësaj lexojnë më pak”, thotë Spasić.

Në vorbullën e mosleximit ka edhe shembuj të mirë. Biblioteka e shkollës fillore “Desanka Maksimović” është një nga më të vizituarat. Nxënësit e kësaj shkolle, pos lektyrës së obligueshme, lexojnët edhe literaturë tjetër, duke hulumtuar zhanre të ndryshme.

Pos lektyrës obligative, janë të interesuar për literaturën shtesë, e së shpeshti për letërsi, por shpesh hulumtojnë edhe disa njësi të reja monografike”, thotë për RTV Puls, dokotoranti i sociolgjisë, Slobodan Miljković.

Në sektorin joqeveritar thonë se të rinjtë e respektojnë drejtshkrimin aq sa dijnë.

“Ata që dijnë, vërtet i përmbahen komunikimit të drejtë, me shkrim apo verbal, edhe pse komunikimi verbal mund ta merret nganjëherë me rezervë për shkak të ‘sleng-ut’ në mjediset urbane ose dialektit të mjediseve rurale. Jam i bindur se gabimet e drejtshkrimit nuk janë prodhim i pakujdesisë dhe relaksit të të rinjve, por mosdijes dhe lëshimeve në sistemin e arsimimit dhe ky është një problem sistemor, e jo ndonjë anomali shoqërore”, thotë Stefan Filipović nga organizata joqeveritare „Centar za mir i toleranciju“ (Qendra për paqe dhe Tolerancë).

Edhe gjuha serbe edhe ajo shqipe, që e përdorin grupet e gjeneratave të reja e më të vjetra janë përplot shkurtesa dhe përdorimit të shprehjeve të huaja. Leximi i porosive dhe komenteve në rrjetet sociale, nëse nuk u takoni grupacioneve të tilla, mund të jetë krejtësisht i pakuptueshëm.

Në gjuhën serbe “ne znam” (nuk dij) shndërrohet në „nzm“, „bez veze“, (pa lidhje) në „bzvz“, „ne mogu“ në „nmg“. Në gjuhën shqipe „falemnderit“ shndërrohet në „flm“, „s’ka për se“ në „sps“ dhe ngjashëm.

„Sot sikur është instaluar një lloj i komunkimit virtual nëpër rrjete sociale dhe një komunikm i tillë nuk është i kifizuar me moshë, ata që i përdorin rrjetet sociale, do të kuptojnë krejt. Ekzistojnë të rinjtë, edhe pse ky është gabim statistikor, që nuk do t’i kuptonin frazat, në të cilat po shndërrohet gjuha jonë në internet, sikur që ka edhe të atillë, më në moshë, që plotësisht i kuptojnë ato. Kjo mënyrë e komunkimit nuk është e mirë, meqë gjuha si një sistem i përbërë dhe dinamik reduktohet në fraza dhe formular. Kjo nuk është e qëndrueshme, meqë një nga karakteristikat themelore të gjuhës është edhe dinamika dhe aftësia e saj për t’u zhvilluar”, tërheq vërejtjen Filipović.