Shkolla britanike ndalon palltot e shtrenjta

Duke qenë se muajt më të ftohtë të dimrit po afrohen shpejt, një shkollë në Mbretërinë e Bashkuar ka ndaluar palltot luksoze për të nxitur një ambient edukativ “të paprekur nga varfëria”.

Mësuesja kryesore në Shkollën e Mesme “Woodchurch” në Wirral, Angli, pas konsultimit me prindërit dhe nxënësit, ka marrë iniciativën për të ndaluar palltot e bëra nga marka të shtrenjta. Studentëve nuk do t’u lejohet të paraqiten me pallto nga Canada Goose, Moncler or Pyrenex në mënyrë që të zvogëlohet stresi te familjet me të ardhura të ulëta që të ndjekin ritmin e atyre që fitojnë më shumë.

“Jemi shumë të shqetësuar për faktin që fëmijët tanë u bëjnë shumë presion prindërve që t’u blejnë pallto të shtrenjta,” tha mësuesja kryesore Rebekah Phillips.

Shkolla i informoi prindërit përmes një letre se pas pushimit të Krishtlindjeve palltot e Canada Goose, Montcler and Pyrenex do të ndaloheshin. Këto pallto shpesh mund të kushtojnë me qindra dollarë.

“Çfarë mund t’i konsiderojmë si veprime të vogla kanë një ndikim të pabesueshëm tek studentët që ata të ndihen se përkasin”, tha Bramhall, studiues.

Një njeri, i cili e identifikoi veten si një prind nga “Woodchurch” u shpreh i çliruar që nuk do t’i duhej të paguante një pallto dizajneri këtë Krishtlindje.

Disa thonë se ky është një hap i rëndësishëm në rrugën drejt zvogëlimit të efekteve jo të favorshme të varfërisë në Mbretërinë e Bashkuar.