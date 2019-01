Shfletuesi i Microsoft filloi t’i shënjojë faqet e rreme

Shfletuesi për celular Edge i Microsoft ka filluar të shënojë faqet e rreme të lajmeve si pjesë e përditësimit të fundit për iOS dhe Android. Më parë i disponueshëm vetëm si plug-in (shtesë) për desktop, funksioni mundësohet nga kompania e lajmeve NewsGuard – gjë që bën një pikë për përdorimin e gazetarëve, jo algoritmave, për të identifikuar faqet e internetit “të pasigurta”. Shtesa e lajmeve të rreme është gjithashtu në dispozicion për Chrome, Firefox dhe Safari.

NewsGuard mund të vihet në përdorim me anë të cilësimeve të Edge-it nën “vlerësimin e lajmeve”. Përshkrimi mburret që “faqet e vlerësuara të internetit që llogaritin 98% të angazhimeve në media on-line në SHBA”. Ja se si funksionon: pasi të aktivizohet, e ofron një ikonë të vlerësimit në shiritin e adresës (e kuqe për të pasigurt dhe të gjelbër për të besueshme). Shtypeni atë dhe do të shihni një “etiketë” me më shumë informacion. Për shembull, nëse një faqe është e shënuar si e pasigurt, thuhet: “Vazhdoni me kujdes: kjo faqe në përgjithësi nuk arrin të mbajë standarde themelore të saktësisë dhe llogaridhënies”. Dhe, nëse shihni një faqe pa etiketë, mund ta paraqisni për shqyrtim.

Sipas The Guardian, programi është duke shënuar MailOnline si të pabesueshme. Në testet tona, ne gjithashtu vërejtëm se Breitbart ishte i pasigurt, por gazeta tjetër konservatore The Daily Wire i cilësua si e besueshme, pavarësisht faktit që faqja elektronike e kontrollit të fakteve Snopes ka thënë se ajo publikon gënjeshtra. Por nëse zgjeron etiketën e NewsGuard, thuhet qartë se faqja kontradiktore “nuk publikon në mënyrë të përsëritur përmbajtje të rreme” – ndonëse vëren se “rregullisht përmirëson ose qartëson gabimet”. CNN dhe Fox News konsideroheshin gjithashtu të sigurta. Më pas, krijuesit e NewsGuard thuhet se dëshirojnë ta sjellin atë në më shumë platforma.