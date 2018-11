Shënohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore

Fushata “16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore” ka për qëllim ngritjen e vetëdijes si dhe nxitjen e veprimeve për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave. Kjo fushatë shënohet çdo vit në mbarë botën, më 25 nëntor, Ditën Ndëkombëtare për Eliminimin e Dhunës Kundër Grave dhe vazhdon deri më 10 dhjetor, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut. Edhe në Kosovë kjo fushatë po shënohet me aktivitete të ndryshme.

Sipas Grupit për Siguri dhe Barazi Gjinore “vetëm në nëntë muajt e parë të këtij viti, në Kosovë janë raportuar 1129 raste të dhunës në familje. Si një akt përfundimtar, i një vazhdimësie të dhunës me bazë gjinore, në vitin 2018 ishim dëshmitar të 8 rasteve të vrasjeve të grave brenda familjes, duke përfshirë një vajzë të vogël.” Grupi bëri thirrje për reagim më të fuqishëm institucional kundër kësaj dukurie, dhe shtroi disa kërkesa konkrete për instituticionet e Kosovës: që rastet e dhunës në familje të trajtohen me prioritet më të lartë nga organet e drejtësisë, personat që përjetojnë dhunë të kenë më shumë qasje në kujdes e mbështetje dhe zbatimin e strategjive efektive të parandalimit që adresojnë shkaqet rrënjësore të pabarazisë gjinore, me theks të veçantë në arsimim.

Në kuadër të hapjes së fushatës, në Gjakovë u organizua marshi sensibilizues me sloganin e sivjetshëm të fushatës “Më dëgjo edhe mua” (#HearMeToo). Po ashtu, në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, në një aktivitet të organizuar nga Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me UN Women dhe UN Habitat, Parku i Qytetit u ndriçua me ngjyrë të portokalltë, duke bërë thirrje për siguri në hapësirat publike për gratë e vajzat. Në mbështetje të kësaj fushate, ndërtesa e Komunës së Prishtinës do të qëndrojë e ndriçuar me ngjyrë të portokalltë për 16 ditë.

Edhe sivjet, Kosovalive dhe Kosovalive’s GlobalGirl Media Media Kosova Bureau janë duke e mbështetur këtë fushatë. Në kuadër të fushatës, më 8 dhjetor, në orën 11:00, në ambientet e Kosovalive, do të shfaqen filmat e GlobalGirl Media për 16 ditë të aktivizmit. Konfirmoni pjesëmarrjen këtu.

Programin e plotë të aktiviteteve mund ta shihni më poshtë.