Shenjat se po konsumoni shumë kafeinë

Nëse nuk mund ta filloni ditën pa një filxhan kafeje, nuk jeni të vetmit. Klinika Mayo thotë se marrja e 400 mg kafeinë (ose katër filxhanë kafe) në ditë është e sigurtë dhe madje mund të ketë edhe disa dobi si rrezik të zvogëluar të diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Mirëpo konsumimi i tepërt i kafeinës mund të fillojë të shkaktojë probleme.

Pirja e sasisë së duhur të kafeinës do t’ju japë energji dhe do të jeni gati ta filloni ditën. Problemet vijnë kur e tejkaloni masën prej 400 mg, që farmacistja Lindsey Elmore thotë se mund të rezultojë me disa simptoma të dukshme:

“Mund të keni rrahje të shpejta ose të parregullta të zemrës, ankth, marrje mendsh, diarre, pagjumësi, dhimbje koke ose irritim. Ka gjithashtu simptoma më serioze që kërkojnë kontroll të menjëhershëm mjekësor, përfshirë vjelljen, hutinë dhe dhimbjen në krahëror”.

Lisa Samuels shton se:

“Për shkak të këtyre simptomave, mund ta humbisni aftësinë për t’u përqendruar gjatë ditës. Kafeina gjithashtu ndikon në sistemin e gjumit, duke bërë që të mos e merrni sasinë e nevojshme të gjumit ripërtrirës që iu duhet gjatë natës. Kjo mund t’ua shtojë stresin dhe t’ju bëjë të ndiheni të lodhur, çka e zvogëlon produktivitetin tuaj dhe ju lë më pak kohë gjatë ditës që të bëni gjërat që ju pëlqejnë”.

Kur konsumoni sasinë e duhur të kafeinës dhe nuk vareni vetëm nga ajo për ta kaluar ditën dhe përfunduar gjërat që duhet t’i bëni, do të ndiheni si një person i ri. Nuk ka asgjë të keqe ta doni kafenë por jo kur e pini të gjithë kutinë.