SHBA zbulon një eksplodim të madh meteorik

Sipas NASA-s, një top i zjarrtë shpërtheu në atmosferën e Tokës në dhjetor. Shpërthimi ishte i dyti për nga madhësia i llojit të vet në 30 vite që nga topi i zjarrtë mbi Chelyabinsk në Rusi gjashtë vite më parë.

Ky shpërthim kaloi i pavërejtur deri tani pasi shpërtheu mbi Detin Bering, në gadishullin Kamchatka të Rusisë.

Topi i zjarrtë eksplodoi duke liruar 10 herë më shumë energji sesa bomba atomike e Hiroshimas.

Lindley Johnson, zyrtarja e mbrojtjes planetare në NASA tha se një top i zjarrtë i kësaj madhësie pritet vetëm 2 deri në 3 herë çdo 100 vjet.

“Lirimi i energjisë ishte 40% më i madh sesa ai në Chelyabinsk por ishte mbi Detin Bering andaj nuk e kishte të njëjtin efekt dhe nuk u shfaq në lajme”, tha Kelly Fast, menaxherja e programit për obzervimin e objekteve afër Tokës në NASA. “Kjo është një gjë tjetër që e kemi në favorin tonë, planeti ka shumë ujë”.

Në vitin 2005, Kongresi i dha NASA-s detyrën të gjente 90% të asteroidëve afër tokës deri në vitin 2020 me madhësi 140m apo më të madhe. Këta topa të zjarrtë quhen “probleme pa pasaportë” sepse priten të prekin rajone të tëra nëse përplasen me Tokën. Megjithatë shkencëtarët vlerësojnë se do t’u duhen edhe 30 vjet të tjera për ta përmbushur këtë direktivë të Kongresit.

Ngjarja më e fundit mbi Detin Bering tregon se objektet më të mëdha mund të përplasen në tokë pa paralajmërim duke theksuar nevojën për monitorim më të avancuar.

Një rrjet më i fuqishëm do të varej jo vetëm nga teleskopët tokësorë, por edhe nga observatorët e vendosur në hapësirë.

Një koncept i një misioni në zhvillim do lansonte një teleskop të quajtur NeoCam në një pikë ekuilibri gravitacionale në hapësirë ku do të zbulonte dhe do të karakterizonte asteroide potencialisht të rrezikshme më të mëdha se 140 m.