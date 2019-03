SHBA-të kërkojnë heqjen e taksave, por s’e mbështesin korrigjimin

Pas vizitës dyditëshe të zëvendës drejtorit kryesor për Cështje të Europës në Këshillin Kombëtar për Siguri të Shtëpisë së Bardhe, John Erath dhe drejtorit për Europë në këtë këshill, Brad Berkely, Ambasada Amerikane në Prishtinë në një njoftim për shtyp ka theksuar se qëllimi i vizitës ishte për të përforcuar porosinë e Presidentit Trump për të zënë këtë moment unik dhe për t’u përmbajtur nga veprimet që do ta bënin arritjen e një marrëveshjeje më të vështirë.

Në këtë njoftim po ashtu thuhet se gjatë vizitës së zyrtarëve amerikanë në Prishtinë dhe Beograd është thënë se duhet ndërprerë me provokime dhe duhet ndërmarrë hapa konstruktivë për vazhdimin e dialogut, dhe është përsëritur se vendimi mbi taksat në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina është pengesë për përparim dhe se dëmton partneritetin mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA).

“Ata theksuan urgjencën që Kosova të arrijë një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit me Serbinë, dhe rreshtimin SHBA-Kosovë për këtë interes të përbashkët strategjik”, thuhet në këtë njoftim.

Zyrtarët amerikanë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë janë takuar me kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministrin, Ramush Haradinaj, sikundër edhe më një numër anëtarësh të ekipit për dialog të Qeverisë dhe me deputetët e opozitës.

Në fokus të këtyre takimeve ishte vendimi rret taksave dhe vazhdimi i dialogut me Serbinë, e disa pej pjesëmarrësve kosovarë kanë deklaruar se nëse taksa në importin e produkteve serbe dhe boshnjake nuk pezullohet, Kosova mund të ballafaqohet me masat jopopullore të cilat SHBA-të do të mund t’i ndërmerrnin ndaj Kosovës.

Krerët e ekipit për diloag, Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj në emisionin “Zona B” të televizonit Klan Kosova kanë deklaruar se zyrtarët amerikanë nuk e kanë përjashtuar as mundësinë e mbylljes së kampit “Bondsteel” nëse taksat në produktet serbe mbesin në fuqi.

“Nuk mund të them se është qëndrim i administratës amerikane. Ata kanë nis masat e lehta. Nuk është qëndrim zyrtar tërheqja e ushtarëve. Ata po thonë ‘Mos na lini që të fajësohemi për bllokim’. Ka ndryshuar narracioni në tre muajt e fundit, nuk përdoret më shprehja “Marrëveshja ligjërisht e obligueshme”. Amerika s’e përdor më këtë shprehje. Amerika po flet për njohje të Kosovës nga Serbia. Amerika nga Serbia pret që ta njeh Kosovën”, ka thënë Shpend Ahmeti në Klan Kosova.

Ndaj spekulimeve rreth të ardhmes së kampit “Bondsteel” sot, me një njoftim të shkurtër për media, ka reaguar edhe Ambasada Amerikane në Prishtinë.

“Politika e Shteteve të Bashkuara ende është që të përkrahë KFOR-in dhe praninë e trupave të SHBA-ve në Kampin Bondsteel që ruan një ambient të sigurtë dhe lirinë e lëvizjes në Kosovë. Sikurse edhe gjetiu nëpër botë kjo dhe vendosjet tjera të trupave të SHBA-ve i nënshtrohen shqyrtimit të rregullt”, thuhet në këtë njoftim.

Fatmir Limaj, ndërkaq ka deklaruar se taksa vetvetiu nuk hiqet.

“Serbia duhet të plotësojë kërkesa deri te heqja. Ata thanë, në rregull. ‘Çfarë ne duhet ne t’i kërkojmë Serbisë që të hiqet taksa’, thanë. Janë të gatshëm që të negociojnë që edhe pala serbe të bëjë lëshime. Ne kemi shumë kërkesa, Serbia të ndalë veprimet e veta agresive, qarkullimi i lirë, tabelat. Sot u bisedua edhe largimi i trupave serbe nga kufiri me Kosovën. Na thanë ‘Nuk po kërkojmë ta largoni taksën, por që Kosova t’i vë kërkesat e veta’. Kemi thënë se nuk është i mirë kushtëzimi. Përdorja e taksës si kusht është shembull i keq nga ana e Serbisë”, ka thënë Limaj.

Nga ana tjetër, analisti Astrit Gashi, duke u thirrur në burime të sigurta, pohon se zyrtarët amerikanë kanë dhënë garanca se këmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, si zgjidhje e mundshme e marrëdhënieve të ndërsjella mes Kosovës dhe Serbisë, është projekt amerikan, dhe as që e mbështesin.

“SHBA përkrah vetëm përcaktim të kufirit (demarkacion) me Serbinë si një Marrëveshje që siguron njohjen e Kosovës”, ka shkruar Gashi në profilin e tij në Facebook.

Ilir Deda, deputet i partisë Alternativa, njëri prej pjesëmarrësve në bisedimet me zyrtarët amerikanë, e ka akuzuar kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçi se ka tentuar t’i bindë SHBA-të se në Kosovë të gjithë janë për korrigjimin e kufijve me Serbinë.

“Atë që muj me thanë është që Thaçi e ka gënjy opinionin publik, që ta arrijë projektin e tij për korrigjim të kufirit. Presidenti Thaçi e ka kidnapu procesin e dialogut. Është mundu me manipulu me atë që Thaçi ka dëshirë me dhanë veriun e Kosovës. Miqtë e vetë kanë lobu shumë me paraqit në Amerikë që krejt në Kosovë janë pro korrigjimit të kufijve. E këta amerikanët e kanë kuptuar që një gjë e tillë nuk është e vërtetë dhe e kanë dhënë mesazhin e vetë. Kjo breng nga u ka hek, dhe u sqaru pozicioni amerikan shumë mirë.”, ka thënë Deda për T7.

Kryeministri Haradinaj refuzon tërheqjen e vendimit mi taksat në produktet serbe, e partnerët e tij të koalicionit, sidomos Nisma Socialdemokrate e Fatmir Limajt, por edhe Partia Socialdemorkate e Shpend Ahmetit e mbështesin këtë qëndrim.

Eshtë interesante se me zyrtarët amerikanë nuk janë takuar kryetari i partisë më të madhe të koalicionit dhe kryeparlamentari, Kadri Veseli dhe përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje.

