Sezoni i suksesshëm i dramës serbe të Prishtinës

Drama Serbe e Teatrit Popullor të Prishtinës, si një ndër institucionet më të vjetra profesionale serbe në Kosovë, që sivjet shënoi 70 vjetorin e ekzistimit, me katër shfaqje premierë, e përfundoi vitin më të suksesshëm në 20 vjetët e fundit.

Publiku në Graçanicë pati rastin që të shikojë premierat e „Banović Strahinja“- dramë klasike e letërsisë serbe në regji të Nebojše Bradić, komedinë „Ženidba“ (Martesa) të Nikolaj V. Gogol-it në regji të Milan Karadžić-it, shfaqjen „Lift –Slobodan šou“ (Lifti – Slobodan shou) me tekstin e Jelena Bogavac-it në regji të Nenad Todorović-it, dhe shfaqjen për fëmijë „Uspavana lepotica“ (Bukuroshja e fjetur) me skenarin dhe në regji të Radmila Knežević-it, që e përmbylli sezonin e vjetëm.

Predrag Radonjić, drejtor i “Teatrit Popullor Prishtina” që nga viti 2014 e ka skenën e saj të përhershme në Shtëpinë e Kulturës në Graçanicë, thotë se vitin kalendarik do të pëshkruante si “përparim të madh dhe ndryshim për të mirë”.

„Vet numri i shfaqjeve që i kemi luajtur sivjet, disa në këtë skenën tonë, disa në skenat anembanë Serbisë, është rreth 400% më i madh krahasuar me vitet paraprake, që është vërtet një hap i madh dhe një përparim i madh. Mjedisi është i vogël dhe ne mund të jemi teatër klasik me repertoar që një shfaqje të njëjtë pandërprerë do ta luante për publikun vendor, si ndodh në qytetet më të mëdha, por po përpiqemi që shfaqjet tona t’i kemi në të gjitha mjediset serbe në Kosovë, por edhe në qytetet anembanë Serbisë”, thotë Radonjić.