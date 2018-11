Sezoni i ri i GOT do ta ndryshojë historinë e serialeve

Sezoni i tetë dhe i fundit i Game of Thrones është vendosur të dalë në ekrane pas pak muajsh, me HBO më në fund konfirmon se ajo për shkak të ajrit në prill të vitit të ardhshëm.

Edhe pse hollësitë janë të pakta në këtë moment, një gjë që ne dimë është se sezoni i ardhshëm do të jetë më i madhi, me secilin episod që do të jetë më i gjatë se 60 minuta dhe çdo episod do të kushtojë të paktën 15 milionë dollarë m), sipas Varietetit.

Nëse raporti është i vërtetë, do të jetë shuma më e madhe e shpenzuar për çdo episod të çdo shfaqje televizive ndonjëherë, pasuar nga The Crown i Netflix, i cili thuhet se shpenzon nga 10 milion dollarë – të njëjtën sasi e shpenzuar për çdo episod të sezonit GOT .

15 milionë dollarë për çdo episod i shtohen 90 milion dollarëve gjatë gjithë sezonit të tetë, një shumë joreale parash, por diçka që do të thotë se interesimi i tifozëve është qëllimi kryesor.

Dhe nuk është vetëm buxheti që është rritur, gjatësia e çdo episodi është caktuar të zgjasë më shumë.