“Sesame Street” prezanton familjen e kukullës me autizëm

Për nder të Muajit të Ndërgjegjësimit për Autizmin, fansat e “Sesame Street” këtë javë mund të njihen me familjen e Julias, kukullës 4-vjeçare me autizëm.

Julia, kukulla e parë me autizëm që jeton në lagjen e famshme, debutoi në programin zyrtar të “Sesame Street” në vitin 2017.

Këtë prill, Punëtoria Sesame, organizata jofitimprurëse e lidhur me “Sesame Street”, po e prezanton familjen e Julias në një përpjekje “për t’u përqendruar në atë çfarë të gjitha familjet kanë të përbashkët” dhe të vënë në pah burimet në dispozicion që kanë të bëjnë me sfidat e përditshme dhe problemet si ngacmimi, diçka që fëmijët me autizëm kanë më shumë gjasa ta përjetojnë.

“jemi të entuziasmuar që do ta zgjerojmë botën e Julias me prindërit, vëllanë e madh dhe qenin e lezetshëm Rose”, tha Sherrie Westin, presidente e ndikimit global dhe bamirësisë në Punëtorinë Sesame. “Fëmijët me autizëm përballen me sfida të veçanta sikur edhe prindërit dhe vëllezërit e tyre. Por çdo familje përballet me ndonjë lloj sfide prandaj po përqendrohemi në atë çfarë familjet kanë të përbashkët. Në një familje, secili ka role, sfida dhe pika të forta të ndryshme dhe të gjithë mund të mësojnë nga njëri tjetri”.

Punëtoria Sesame këtë javë shpalosi video dhe materiale në anglisht dhe spanjisht si pjesë të iniciativës së vet “Rruga Sesame dhe Autizmi: Shihni të mahnitshmen te të gjithë fëmijët”. Edhe HBO dhe PBS Kids do ta transmetojnë një episod të “Sesame Street” të hënën e ardhshme në të cilin Elmo, Abby, Cadabby dhe Alan e ndihmojnë Julian të mos shqetësohet për prerjen e parë të flokëve, një përvojë e zakonshme që mund të jetë e vështirë për fëmijët me autizëm.

“Ne jemi të përkushtuar që të krijojnë një botë më përfshirëse për njerëzit me autizëm dhe kjo fillon me ekzaminim të hershëm dhe ndërhyrje në kohë që njerëzit me autizëm ta jetojnë jetën plotësisht”, tha presidentja dhe shefja ekzekutive e “Autism Speaks”, Angela Geiger. “Përmes kësaj kampanje të re, shpresojmë t’u japim familjeve mjetet që ju duhen për t’i identifikuar shenjat e hershme, që t’i nxisim t’i ekzaminojnë fëmijët e tyre dhe të kërkojnë ndihmë nëse kanë nevojë”.