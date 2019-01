Seritë televizive që duhet t’i ndiqni në vitin 2019

Këto janë disa nga seritë që do të shfaqen gjatë vitit 2019 e të cilat duhet t’i ndiqni:

“Catastrophe”, sezona e katërt

Gjatë viteve të fundit, ‘Catastrophe’ ka qenë një ndër komeditë më të mira në televizion. Megjithatë, 2019-ta do të jetë viti kur gjithçka do të marrë fund. Nga ato pak informacione që dihen, duket se do të ketë situata të vështira.

“Brexit: The Uncivil war”

Dramaturgu James Graham ka shkruar këtë dramë dy orëshe bazuar në raporte të drejtpërdrejta të lëvizjeve të qëndrimit dhe largimit.

“This Time….with Alan Partridge”

Është për t’u habitur se Alan Partridge ka qëndruar larg BBC për 15 vjet. Megjithatë ai nuk ka qëndruar duarlidhur por ka bërë filma, ka shkruar libra dhe ka luajtur në disa seri jo shumë të ndjekura, megjithatë kjo ngjan sikur një rikthim në shtëpi.

“Game of Thrones”, sezona e tetë

Pas shumë viteve të grindjeve ndërpersonale, sunduesit e Westeros më në fund duhet të përballen me fuqinë e plotë të Mbretit të Natës dhe Këmbësorëve të tij të Bardhë dhe siç thuhet, do të jetë madhështore.

“Derry Girls” sezona e dytë

Sezona e parë e “Derry Girls” ishte një sukses i madh- komedia më e madhe e Channel 4 në pesë vitet e fundit.

“Black Mirror”, sezona e pestë

Pas një sezone të katërt të përzier dhe me më shumë vrasje të panevojshme të foshnjeve, antologjia horror teknologji e Charlie Brooker rikthehet edhe për një tjetër sezonë.

“Catch-22”

I konsideruar për një kohë të gjatë si i pafilmueshëm- pavarësisht përshtatjes së Mike Nichols në vitin 1970- komedia e Joseph Heller po vjen në televizion. Me Christopher Abbott si Yossarian dhe Hugh Laurie dhe George Clooney në role kryesore, Catch-33 ka potencial që më në fund ta realizojë me sukses atë çfarë e bën kaq të veçantë romanin e Heller.