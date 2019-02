Seriali për Roger Ailes del në verë, ndërsa “Homeland” në vjeshtë

Showtime ka vendosur se seritë për ish drejtorin e Fox News Roger Ailes do të debutojnë në verë, ndërsa sezoni i fundit i “Homeland” do të dalë në vjeshtë.

Gary Levine, presidentja e argëtimit e Showtime, i bëri deklaratat në turneun televiziv të kritikëve të enjten. Xhirimi i sezonit të tetë dhe të fundit të fituesit të çmimit Emmy “Homeland” do të fillojë këtë javë.

Nuk dihet shumë rreth sezonit të fundit të “Homeland” në të cilin luajnë Claire Danes dhe Mandy Patinkin. Pranverën e kaluar, drejtuesja e serialit, Alex Gansa, tha se sezoni nuk do të paraqes asgjë rreth Donald Trump.

“Ne do të kemi një fillim të ri në sezonin e 8-të dhe sipas gjitha gjasave të bëjmë një kapërcim të madh mes sezoneve të 7 dhe të 8”, tha Gansa për Entertainment Weekly. “Ne do të tregojmë një histori të përmbajtur, shpresojmë të jetë në Izrael”.

Seritë për Roger Ailes, të bazuara në librin best-seller të Gabriel Sherman për ish reporterin e New York magazine, “The Loudest Voice in the Room”, do të paraqet yllin Rusell Crowe si aktorin kryesor.

Mini-seritë do të paraqesin ngritjen e Ailes në fuqi dhe si ai e ndërtoi Fox News, si dhe u adresimin e akuzave për ngacmim seksual dhe zgjidhjet monetare që e sollën fundin e sundimit të tij në Fox News.