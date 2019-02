Samsung prezenton S10e, S10 dhe S10+

Në Bill Graham Civic Auditorium në San Francisko këtë mëngjes, Samsung zbuloi një seri të telfonit të mençur: Galaxy S10. S10 është një shfaqje e inovacioneve më të fundit të kompanisë teknologjike në Seul, Kore të Jugut, e cila këtë herë përfshinë kamera të pasme të trefishtë, që shfaqin “kamerë të përparme” dhe bëjnë bëjnë karikimin me wireless.

Seria e Galaxy S10 është në dispozicion për porositje që nesër, ndërsa porositë priten të lëshohen më 8 mars. Ja çfarë duhet të dini:

Samsung nuk njoftoi një telefon sot, por tre: Galaxy S10, Galaxy S10 + dhe një variant më i ulët i quajtur Galaxy S10e. (Pa numëruar një Galaxy S10 që përmban 5G që do të vijë në një datë të mëvonshme.) Të brendshmet nuk janë krejtësisht të njëjta në të gjithë tabelën, por në aspektin e estetikës, ato janë të prera nga i njëjti material.

Seria e Galaxy S10 ndan shumë gjëra të përbashkëta me S10 +, deri në korniza alumini 7000 (ose qeramike) dhe ekranet bezel-to-bezel. Ato përmbajnë gotë mbrojtëse – Corning Gorilla Glass 6 – janë jashtëzakonisht të lehtë dhe të hollë. Ata janë IP68 të vlerësuarat për të përballuar ekspozimin ndaj ujit 1,5 metra thellë deri në gjysmë ore.

Ja masat dhe rezolutat e ekranit:

Galaxy S10e: 5.8 inç, 3040 x 1440 piksel (522 PPI)

Galaxy S10: 6.1 inç, 3040 nga 1440 piksel (550 PPI)

Galaxy S10 +: 6.4 inç, 2280 me 1080 piksel (522 PPI)

Ekran Dinamik AMOLED i pajtueshëm për HDR të Galaxy S10 është më i gjatë se ai i S9, i cili matet diagonalisht 5.8 inç – rezultati i raportit 19: 9 (krahasuar me Galaxy S9 dhe S9 + 18.5: 9).

Samsung thotë se ekrani Dynamic AMOLED mbështet 16 milionë ngjyra në volumin e ngjyrave 100 për qind.

Ja dallimi në mes të modeleve:

Samsung S10e: 12 megapikselë (f / 1.5 / 2.4 hapje e ndryshueshme), 16-megapixel ultrawide (aperture f / 2.2)

Samsung Galaxy S10 dhe S10 Plus: 12 megapikselë (f / 1.5 / 2.4 aperture të ndryshueshme me stabilizim optik të imazhit), 16-megapixel ultrawide (aperture f / 2.2), lente telefoto 12 megapiksel me një zmadhim 2x optik.

AKG

Të tre telefonat në serinë S10 – S10e, S10 dhe S10 + – luajnë tinguj stereo përmes kufjeve dhe kanë një altoparlant. Ata janë të dy të akorduar nga AKG Acoustics dhe mbështesin formatin Direct Stream Digital (DSD) (64/128).

Procesori

Pjesa kryesore e serisë S10—S10e, S10 dhe S10+ është njëri nga dy çipet: Samsung’s Exynos 9820 ose Qualcomm’s Snapdragon 855.