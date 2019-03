Samsung po punon në krijimin e dy telefonave tjerë të palosshëm

Galaxy Fold nuk do të lansohet edhe për një muaj, por kjo nuk e ka ndaluar Samsung për të planifikuar krijimin e më shumë telefonave të palosshëm.

Samsung thuhet se është duke punuar edhe në dy telefona të mençur të palosshëm. I pari është një dizajn të guaskës i cili paloset vertikalisht, ndërsa i dyti paloset në formë të jashtme, të ngjashme me atë të Huawei Mate X.

Modeli i guaskës do të jetë telefoni i parë që do të debutojë. Telefoni thuhet se ka një ekran ekstra në anën e jashtme, por Samsung mund ta largojë atë varësisht nga mënyra se si konsumatorët reagojnë nga pamja e jashtme e Galaxy Fold. Gjithashtu thuhet se do të përfshihet një sensor i ri për shenja të gishtërinjve.

Ndërsa prototipi i palosjes së jashtme veçse ekziston, pasi ai ishte konsideruar telefoni i parë i palosshëm i Samsung. Raportet thonë se ai do të jetë më i hollë, shkaku që ka një ekran të jashtëm dhe gjithashtu mund të ketë një sensor të brendshëm për shenja të gishtërinjve.

Telefonat e palosshëm janë një kategori e produkteve të reja dhe askush nuk e din se cili dizajn do t’i bëjë përshtypje konsumatorëve, në rast se do t’u pëlqej ndonjë.