Samsung po bën ҫipa 1TB për telefona

Samsung ka njoftuar se do të fillojë të ofrojë eUFS 1TB (USB e inkoorporuar) e parë në botë si zgjidhje për prodhuesit e telefonave. Kjo do të thotë se telefonat do të jenë në gjendje të mbajnë një terabyte memorie në një ҫip të vetëm.

Zëvendësi i marketingut të Samsung-ut, Cheol Choi, tha në një deklaratë se eUFS 1TB “pritet të luajë një rol kritik në sjelljen e një eksperience të përdorimit si të notebook tek gjeneratat e reja pajisjeve telefonike”. Ka të njëjtën madhësi sa 512Gb i mëhershëm i Samsung-ut dhe lexon të dhënat me shpejtësi deri në 1,000 megabyte në sekond; kjo është 10 herë më shpejtë se karta e microSD , sipas Samsung.

Vitin e kaluar Samsung e shpalli Galaxy Note9 si “i gatshëm për 1 terabyte”, por kjo është vetëm nëse ju vendosni kartën microSD 512GB- kapaciteti më i lartë në dispozicion deri më tani.

A do të përdorë Samsung chipin e vet të memories për të publikuar një telefon të përshtatshëm për 1TB në të ardhmen e afërt? Nuk është e pamundshme, me thashetheme të ndryshme që sugjerojnë se linja e ardhshme Galaxy S10 do të përfshijë një model me 12GB RAM dhe 1TB të memories.