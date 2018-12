Samsung e Verzion do ta prodhojnë njërin nga telefonat e parë 5G

Një nga telefonat e parë 5G në botë do të vijë në SHBA nga Samsung dhe Verzion.

Të dy kompanitë thanë të hënën se planifikojnë ta sjellin një pajisje që mund ta përdorë teknologjinë celulare të gjeneratës së re në tregun e SHBA-ve në gjysmën e parë të vitit 2019. Ata nuk dhanë detaje se si do të duket pajisja, si do të quhet apo sa do të kushtojë.

Në vend të kësaj, Samsung dhe Verzion planifikojnë ta shfaqin një koncept-pajisje këtë javë në Samitin e Teknologjisë Qualcomm snapdragon në Hawaii. Telefoni mundësohet nga procesori Qualcomm i cili ende nuk është zbuluar, si dhe modemi Snapdragon X50 5G NR dhe modulet e antenës Qualcomm.

Telefoni është rezultat i viteve të bashkëpunimit për ta përdorur një zgjidhje të dyanshme për shërbimet komerciale 5G duke i përdorur mjetet personale dhe pajisjet e rrjetit Samsung,” thanë kompanitë në një komunikatë për shtyp.

Telefoni është rryma më e fundit e lajmeve për 5G, e cila pritet të rrisë ndjeshëm shpejtësinë, mbulueshmërinë dhe reagimin e rrjeteve wireless. Ajo premton të mundësojë që telefonat të ngarkojnë dhe shkarkojnë të dhëna 10 deri në 100 herë më shpejt se sa rrjeti tipik 4G LTE sot. Kjo mund të nënkuptojë shkarkimin e filmave në sekonda, në vend të minutave.

Operatorët amerikanë janë në një garë për të qenë të parët me rrjetet më të shpejta – dhe po përpiqen t`i tërhqein krijuesit më të mëdhenj të celularit. Një version i 5G tashmë është në dispozicion me kufizime si shërbimi bazë i internetit në Verizon në katër tregje dhe rrjeti i tij celular 5G do të vazhdojë të jetojë në fillim të vitit 2019.

Partneriteti me Samsung është telefoni i dytë 5G i njoftuar tashmë për rrjetin 5G të Verizon. Në gusht, Motorola tha se në fillim të vitit 2019 do të lëshojë një modë 5G “Mod”, ose modul, që i bashkangjitet mbrapa Moto Z3. Mod do të lejojë atë të kandidojë në rrjetin wireless më të shpejtë.