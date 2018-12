Sa është e sigurt dieta vegane tek fëmijët?

Veganizmi është një temë e ashpër e debatit. Ajo bëhet gjithnjë e më polarizuar kur i shtoni fëmijët në ekuacion. Pra, çfarë duhet të thonë nutricionistët për këtë gjë?

Në librin e tyre Pediatric Nutrition, Akademia Amerikane e Pediatrisë thotë se “është e mundur që të sigurohet një dietë e ekuilibruar për vegjetarianët dhe veganët”, për sa kohë që është planifikuar me kujdes. Kjo do të thotë që ju duhet të konsultoheni me një pediatër para se ta bëni fëmijën tuaj të ndjekë një dietë aq kufizuese sa veganizmi.

Siç është rasti me të rriturit, një dietë me bazë bimore mund të jetë shumë e shëndetshme. Nga një rrezik më i ulët i obezitetit deri tek përmirësimi i shëndetit të zemrës, ju mund të përjetoni shumë përfitime afatgjata.

“Nëse bëhet mirë, është një nga modelet më të mira dietike”, tha David Katz, drejtor themelues i Qendrës Kërkimore për Parandalimin e Yale-Griffin. “Por të gjitha ato që shkëlqejnë nuk janë ari, një dietë e drithërave mund të llogaritet si dietë vegane dhe është e mundur që të bëhet keq”.

Për më tepër, eliminimi i bylmetit mund të jetë i rrezikshëm nëse vitaminat e humbur nuk merren nga burime të tjera. Më parë këtë vit, një çift u arrestua kur vajza e tyre 20-muajshe u gjet duke vuajtur nga rakitët pasi u mbajtën në një dietë të rreptë vegane.

Rakitet, e cila është një sëmundje e kockave, u shkaktua nga mungesa e vitaminës D që gjendet kryesisht në bylmet, vezë dhe peshk. Në përgjithësi, veganët janë në rrezik për mungesën e vitaminës B12, hekurit, zinkut dhe kalciumit, pasi këto kryesisht vijnë nga produktet e kafshëve. Megjithatë, me përpjekje adekuate dhe pak kompromis, nuk është e pamundur për të parandaluar këto mangësi.

Duke folur me një nutricionist pediatrik, prindërit mund të gjejnë të gjitha zëvendësimet e nevojshme me një dietë të madhe dhe të ndryshme vegane. Për shembull, kalciumi mund të mirret nga zarzavatet, tofu dhe ushqime të fortifikuara si lëng portokalli të pasuruar me kalcium. Por kur është e nevojshme, prindërit duhet të jenë të hapur për të liruar kufizimet e tyre.