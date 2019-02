Ryan Adams: Shumë femra e akuzojnë për dhunë psikologjike

Shumë femra e kanë akuzuar këngëtarin dhe tekst shkruesin Ryan Adams për dhunë verbale dhe emocionale, si dhe ngacmim.

Shtatë gra dhe dhjetëra të afërme të Adams e përshkrujnë atë si “një person me sjellje manipulative prej nga ai i fitoi mundësitë që karrierë, në të njëjtën kohë duke ndjekuar artiste femra për seks”.

Historia përfshinte edhe akuza të një fanse të re femër e cila kishte një lidhje online me aktorin kur ajo ishte 15 dhe 16 vjeçare, e cila përfshinte biseda me shkrim dhe një thirrje me zë në të cilën Adams “e ekspozoi vetën gjatë një seksi në telefon”.

Këngëtarja dhe aktorja Many Moore, ish gruaja e Adam, gjithashtu tha se ai ishte abuzues psikologjik: “Ai gjithmonë më thoshte mua, ‘ti nuk je një muzikante e vërtetë sepse nuk i bjen asnjë instrumenti’”. Pas publikimit të artikullit, Adams, 44 vjeçar, shkroi në Twitter se “se imazhi në të cilin artikulli e paraqet është tmerrësisht i pavërtetë”, suke shtuar, “disa nga detajet janë të keqinterpretuara; disa të ekzagjëruara; e disa false. Unë kurrë nuk do të kisha marrëdhënie të papërshtatshmeme me dikënd që është nën moshë. Pikë”.